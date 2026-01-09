El decálogo de Quiroz y su plan para que la economía crezca a “dos dígitos”
Esta semana el economista fue ungido por el Presidente electo, José Antonio Kast, como su futuro ministro de Hacienda. En distintas instancias con el mundo empresarial dio las primeras señales de lo que será su gestión al mando del equipo económico.
Noticias destacadas
El martes, el Presidente electo, José Antonio Kast, sorprendió a los principales dirigentes empresariales del país. En una reunión de trabajo con la CPC y sus seis ramas, presentó formalmente al jefe de su equipo económico, Jorge Quiroz, como su futuro ministro de Hacienda. Un paso más en el rápido ascenso del economista, que antes de aventurarse al sector público se dedicaba principalmente a la consultoría y asesoría a empresas privadas.
Ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctor en economía de la Universidad de Duke, Quiroz se convirtió en poco tiempo en uno de los asesores más influyentes del nuevo mandatario y en un poderoso miembro de su futuro gabinete. El jueves estuvo a su lado en todo momento en el encuentro que Kast tuvo con el mundo empresarial reunido por Icare. Dejó en claro que su norte es reimpulsar la economía con la aceleración de inversiones, desregulación e incrementos de productividad. “Yo sueño con un Imacec de dos dígitos. Me dicen que estoy loco, pero sí, vamos para allá”, afirmó.
El economista y socio de la consultora Quiroz y Asociados llegó en julio al comando de Kast, en medio de los cuestionamientos al entonces candidato por la falta de equipo económico y con la tarea de tender puentes con el mundo privado. “Quiroz se atrevió a subirse a la campaña cuando la mayoría de los economistas de derecha estaban con Matthei”, recuerda un cercano al equipo del Presidente electo. “Hay un compromiso mutuo” entre ambos, agrega.
Tal es la influencia que ha ganado en “La Moneda chica”, que su voz se escucha incluso en la definición de los nombres que ocuparán los otros ministerios económicos, los que se relacionarán directamente con él. Esto luego de que perdiera fuerza la idea de un triministro que asumiera las carteras de Economía, Minería y Energía, cargo que el mandatario electo ofreció al viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, y que este habría rechazado (ver nota relacionada).
Por estos días, Quiroz también ha estado abocado a armar el equipo que lo acompañará durante su gestión en Teatinos 120. Un cargo clave será el coordinador macroeconómico de Hacienda, que aún no estaría definido y quien jugará un rol clave, dado que trayectoria de Quiroz ha estado más bien en la microeconomía. También se busca un director de Presupuestos (Dipres) con experiencia en el sector público y un subsecretario de Hacienda con redes políticas que apoye el trabajo de Quiroz con el Congreso.
Dado que algunos lo consideran un “outsider” en la política, los partidos que apoyan al presidente electo, en particular en Chile Vamos, esperan ganar influencia en un área tan importante como la economía instalando nombres cercanos a sus filas en esos puestos clave.
En paralelo, el economista continúa trabajando en las bajadas del programa económico. El mismo se autodefinió en Icare como una persona “detallista” y espera llegar a Hacienda con los proyectos de ley y decretos listos. En el encuentro con los empresarios dio varias luces de cómo piensa reactivar la economía, medidas que fueron aplaudidas por los privados. Estos son los siete mandamientos del futuro ministro de Hacienda:
1. COORDINACIÓN INTERNA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL
Una de las primeras medidas que planteó es una mayor coordinación en todos los niveles del Estado en los procesos de evaluación ambiental de proyectos. Dijo que desarrollaron un sistema que permitirá al gobierno, en todos sus niveles, actuar antes de que se hagan las observaciones a las iniciativas de inversión. “El sistema que tenemos nos permite -por ejemplo- decirle al ministro de Agricultura ‘en dos semanas más la dirección del SAG de Atacama va a observar tal proyecto y queremos decirle que usted es el responsable de esas observaciones y el Presidente sabe que usted es el responsable. Entonces es mejor que hable antes con el director del SAG de Atacama’. Ese sistema lo tenemos hoy”, explicó.
2. ACELERAR TRÁMITES EN EL SEA
Quiroz dijo que hay US$ 12.000 millones de inversión que ya pasaron por el SEA, pero han tenido algún tipo de reclamación y no se ha convocado a las instancias que tienen que resolverla. En algunos casos se trata del director del SEA y en otros del Consejo de Ministros. Aseguró que dentro de 45 días se resolverán esos procesos en la instancia en que esté paralizada. “Tenemos el compromiso de que todas las inversiones que han sido ingresadas se puedan resolver en el curso del año siguiente. Y eso se puede”, sostuvo.
3. ELIMINAR PERMISOS
El futuro ministro de Hacienda dijo que además de la facilitación de permisos, también se van a eliminar algunos. “Aquí hay permisos que deben ser eliminados, y no son los menores”, indicó.
4. AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
Quiroz planteó que, sin pensar en nuevas inversiones, solo con ganancias de eficiencia es posible aumentar el crecimiento económico. “Si se aumenta en 15% la producción en 12 a 24 meses, ahí está el 1,5% de productividad que necesitamos. Ni siquiera estoy hablando de inversión futura, es con la inversión actual”, indicó. El economista aseguró que, por ejemplo, como resultado de los cambios tecnológicos, con las mismas inversiones, las mismas leyes ambientales y, en general, la misma normativa, es posible incrementar la producción minera entre 10% y 20% en 12 a 24 meses. Y lo mismo se puede hacer en la agroindustria.
5. DESREGULACIÓN EN CONSTRUCCIÓN
Un 70% de la formación bruta de capital fijo es construcción, señaló el futuro secretario de Estado. Pero el sector está “agobiado por una maraña de regulación y por las arbitrariedades de seremis y directores de obras municipales”. Por ello, adelantó que se cambiarán las ordenanzas y algunas legislaciones. Dijo que hoy hay 15 mil instructivos en las distintas Direcciones de Obras Municipales (DOM) y se van a eliminar con una circular. Asimismo, las 1.500 circulares actuales sobre la materia se van a reducir a 11. “Vamos a generar una desregulación del sector urbanismo y construcción y liberalización del suelo que en magnitud macroeconómica es parecida a la apertura del comercio internacional que vivió Chile”, enfatizó.
6. IMPUESTOS Y CRÉDITO TRIBUTARIO
Uno de los primeros proyectos de ley que el nuevo gobierno enviará al Congreso es el que rebaja el impuesto a las empresas de 27% a 23% para estimular la inversión y crea un crédito tributario para la creación de empleo. El objetivo, dijo el economista, es compensar lo que llamó la distorsión del salario mínimo.
7. EXPORTACIONES DE SERVICIO
El crédito tributario además de proteger el empleo de las personas de menores ingresos también favorecerá a la “exportación del conocimiento”. Dijo que, por ejemplo, Argentina también tiene una regulación laboral compleja, pero tiene, además, un programa que reduce el costo de contratación cuando las empresas emplean trabajadores para exportar servicios del conocimiento. “Esto viene y lo vamos a hacer con toda fuerza”, indicó.
Kast postergaría idea de un triministerio de Economía, Minería y Energía
Mayor eficiencia del Estado es uno de los principales focos que el presidente electo José Antonio Kast buscará imprimir a su Gobierno. Bajo esa premisa, la idea de que en marzo asumieran biministros y triministros se había asentado en su equipo. Sin embargo, hubo un giro en la estrategia y ahora evalúa mantener el número de secretarios de Estado, en particular en el área económica.
El jueves, en el encuentro con empresarios reunidos en Icare, Kast comprometió para el 20 de enero dar a conocer su gabinete. “Ahí vamos a saber si tenemos biministros, triministros, o tal vez no”, señaló dejando la incertidumbre. Dijo que esto algunos lo relacionan con la “motosierra” del gobierno argentino, pero “somos países distintos”. Incluso bromeó con el tema: “tal vez los sorprendemos y aumentamos de 25 a 30”.
Conocedores de la interna de la Oficina del Presidente Electo (OPE), afirman que la idea de un triministerio económico “se cayó” y ahora el Presidente electo está buscando ministros para Economía, Minería y Energía.
Kast había ofrecido al viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, que tomara el triministerio. No obstante, el economista chileno habría rechazado la invitación.
Entre los nombres que suenan para asumir en Economía destacan el economista Bernardo Fontaine o el abogado Rodrigo Álvarez. Este último también suena como una opción para ministro de Energía, puesto que ya ocupó, además del exsubsecretario Francisco López y el exCNE, José Venegas. En Minería, en tanto, suenan el exministro Prokurica y el senador Rafael Prohens. Varios de ellos en off han dicho que no están disponibles.
Tampoco habría un gran ministerio de Infraestructura -como se barajó en algún momento- y que la misma persona se hiciera cargo de Obras Públicas, Vivienda y Transporte. “Solo el MOP es un ministerio gigante, y costaría mucho más moverlo si se sigue agrandando”, dice un conocedor. Así, el MOP quedaría en manos del ingeniero civil Martín Arrau, Vivienda lo asumiría Iván Poduje, y en Transportes suena Louis de Grange.
También se pensó en algún momento que Hacienda asumiera Bienes Nacionales. Pero finalmente se confirmó que Jorge Quiroz llegará a Teatinos 120 como jefe del equipo económico y a Bienes Nacionales volvería Catalina Parot, quien ya fue ministra de esa cartera.
Pese a todo, aún sigue sobre la mesa del gobierno entrante la idea de achicar el número de ministerios para acercarlo al de países desarrollados. Pero se haría por ley. Las fusiones y eliminación de carteras requieren pasar por el Congreso, y así se está planificando. “Va a ser una discusión compleja, pero hay bastante conciencia de que es un cambio necesario”, señala un inquilino de la OPE.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Inmobiliaria Valmar ve brotes verdes: tiene dos proyectos en ejecución y tres para iniciar en 2026 por US$ 80 millones en total
La industria inicia 2026 con señales de recuperación, confía el gerente general de la desarrolladora, Sergio Jara, tras superar una "tormenta perfecta" de tasas altas, inflación y restricciones crediticias, que hizo que las ventas del sector se desplomaran 50% en la Región del Biobío,
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía
Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete