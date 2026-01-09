El decálogo de Quiroz y su plan para que la economía crezca a “dos dígitos”

El martes, el Presidente electo, José Antonio Kast, sorprendió a los principales dirigentes empresariales del país. En una reunión de trabajo con la CPC y sus seis ramas, presentó formalmente al jefe de su equipo económico, Jorge Quiroz, como su futuro ministro de Hacienda. Un paso más en el rápido ascenso del economista, que antes de aventurarse al sector público se dedicaba principalmente a la consultoría y asesoría a empresas privadas.

Ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctor en economía de la Universidad de Duke, Quiroz se convirtió en poco tiempo en uno de los asesores más influyentes del nuevo mandatario y en un poderoso miembro de su futuro gabinete. El jueves estuvo a su lado en todo momento en el encuentro que Kast tuvo con el mundo empresarial reunido por Icare. Dejó en claro que su norte es reimpulsar la economía con la aceleración de inversiones, desregulación e incrementos de productividad. “Yo sueño con un Imacec de dos dígitos. Me dicen que estoy loco, pero sí, vamos para allá”, afirmó.

El economista y socio de la consultora Quiroz y Asociados llegó en julio al comando de Kast, en medio de los cuestionamientos al entonces candidato por la falta de equipo económico y con la tarea de tender puentes con el mundo privado. “Quiroz se atrevió a subirse a la campaña cuando la mayoría de los economistas de derecha estaban con Matthei”, recuerda un cercano al equipo del Presidente electo. “Hay un compromiso mutuo” entre ambos, agrega.

Tal es la influencia que ha ganado en “La Moneda chica”, que su voz se escucha incluso en la definición de los nombres que ocuparán los otros ministerios económicos, los que se relacionarán directamente con él. Esto luego de que perdiera fuerza la idea de un triministro que asumiera las carteras de Economía, Minería y Energía, cargo que el mandatario electo ofreció al viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, y que este habría rechazado (ver nota relacionada).

Por estos días, Quiroz también ha estado abocado a armar el equipo que lo acompañará durante su gestión en Teatinos 120. Un cargo clave será el coordinador macroeconómico de Hacienda, que aún no estaría definido y quien jugará un rol clave, dado que trayectoria de Quiroz ha estado más bien en la microeconomía. También se busca un director de Presupuestos (Dipres) con experiencia en el sector público y un subsecretario de Hacienda con redes políticas que apoye el trabajo de Quiroz con el Congreso.

Dado que algunos lo consideran un “outsider” en la política, los partidos que apoyan al presidente electo, en particular en Chile Vamos, esperan ganar influencia en un área tan importante como la economía instalando nombres cercanos a sus filas en esos puestos clave.

En paralelo, el economista continúa trabajando en las bajadas del programa económico. El mismo se autodefinió en Icare como una persona “detallista” y espera llegar a Hacienda con los proyectos de ley y decretos listos. En el encuentro con los empresarios dio varias luces de cómo piensa reactivar la economía, medidas que fueron aplaudidas por los privados. Estos son los siete mandamientos del futuro ministro de Hacienda:

1. COORDINACIÓN INTERNA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL

Una de las primeras medidas que planteó es una mayor coordinación en todos los niveles del Estado en los procesos de evaluación ambiental de proyectos. Dijo que desarrollaron un sistema que permitirá al gobierno, en todos sus niveles, actuar antes de que se hagan las observaciones a las iniciativas de inversión. “El sistema que tenemos nos permite -por ejemplo- decirle al ministro de Agricultura ‘en dos semanas más la dirección del SAG de Atacama va a observar tal proyecto y queremos decirle que usted es el responsable de esas observaciones y el Presidente sabe que usted es el responsable. Entonces es mejor que hable antes con el director del SAG de Atacama’. Ese sistema lo tenemos hoy”, explicó.

2. ACELERAR TRÁMITES EN EL SEA

Quiroz dijo que hay US$ 12.000 millones de inversión que ya pasaron por el SEA, pero han tenido algún tipo de reclamación y no se ha convocado a las instancias que tienen que resolverla. En algunos casos se trata del director del SEA y en otros del Consejo de Ministros. Aseguró que dentro de 45 días se resolverán esos procesos en la instancia en que esté paralizada. “Tenemos el compromiso de que todas las inversiones que han sido ingresadas se puedan resolver en el curso del año siguiente. Y eso se puede”, sostuvo.

3. ELIMINAR PERMISOS

El futuro ministro de Hacienda dijo que además de la facilitación de permisos, también se van a eliminar algunos. “Aquí hay permisos que deben ser eliminados, y no son los menores”, indicó.

4. AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

Quiroz planteó que, sin pensar en nuevas inversiones, solo con ganancias de eficiencia es posible aumentar el crecimiento económico. “Si se aumenta en 15% la producción en 12 a 24 meses, ahí está el 1,5% de productividad que necesitamos. Ni siquiera estoy hablando de inversión futura, es con la inversión actual”, indicó. El economista aseguró que, por ejemplo, como resultado de los cambios tecnológicos, con las mismas inversiones, las mismas leyes ambientales y, en general, la misma normativa, es posible incrementar la producción minera entre 10% y 20% en 12 a 24 meses. Y lo mismo se puede hacer en la agroindustria.

5. DESREGULACIÓN EN CONSTRUCCIÓN

Un 70% de la formación bruta de capital fijo es construcción, señaló el futuro secretario de Estado. Pero el sector está “agobiado por una maraña de regulación y por las arbitrariedades de seremis y directores de obras municipales”. Por ello, adelantó que se cambiarán las ordenanzas y algunas legislaciones. Dijo que hoy hay 15 mil instructivos en las distintas Direcciones de Obras Municipales (DOM) y se van a eliminar con una circular. Asimismo, las 1.500 circulares actuales sobre la materia se van a reducir a 11. “Vamos a generar una desregulación del sector urbanismo y construcción y liberalización del suelo que en magnitud macroeconómica es parecida a la apertura del comercio internacional que vivió Chile”, enfatizó.

6. IMPUESTOS Y CRÉDITO TRIBUTARIO

Uno de los primeros proyectos de ley que el nuevo gobierno enviará al Congreso es el que rebaja el impuesto a las empresas de 27% a 23% para estimular la inversión y crea un crédito tributario para la creación de empleo. El objetivo, dijo el economista, es compensar lo que llamó la distorsión del salario mínimo.

7. EXPORTACIONES DE SERVICIO

El crédito tributario además de proteger el empleo de las personas de menores ingresos también favorecerá a la “exportación del conocimiento”. Dijo que, por ejemplo, Argentina también tiene una regulación laboral compleja, pero tiene, además, un programa que reduce el costo de contratación cuando las empresas emplean trabajadores para exportar servicios del conocimiento. “Esto viene y lo vamos a hacer con toda fuerza”, indicó.