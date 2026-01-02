Buena noticia al iniciar el año: el cobre comienza el 2026 al alza y los metales preciosos también avanzan
El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió un 0,9% a US$ 5,68 por libra en las primeras operaciones del viernes.
Noticias destacadas
Con el pie derecho partió el 2026 para el principal producto de exportación de Chile: el cobre subía casi un 1% en Londres el viernes, comenzando el año nuevo con una nota positiva después de que los precios subieran más de un 40% hasta máximos históricos en un estelar 2025.
El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,9%, a US$ 12.537 por tonelada métrica o US$ 5,68 por libra hacia las 0556 GMT. La Bolsa de Futuros de Shanghái permaneció cerrada por festivo.
El cobre LME alcanzó un máximo histórico el año pasado, subiendo un 42%, después de que un dólar estadounidense más débil, el auge de la demanda de inteligencia artificial y energía renovable y las interrupciones en el suministro de las minas impulsaran el repunte.
Los metales preciosos, también al alza
El oro y la plata avanzaron con el inicio de las operaciones en 2026, consolidando sus mejores resultados anuales desde 1979. El oro subió cerca de los US$ 4.375 la onza, mientras que la plata ganó más del 2%.
Si bien los operadores han advertido que los metales podrían tener un buen desempeño en 2026 debido a nuevos recortes en las tasas de interés en EEUU y la debilidad del dólar, existe la preocupación a corto plazo de que un reequilibrio generalizado del índice pueda presionar los precios. Dado que los metales se han recuperado, los fondos de seguimiento pasivo podrían vender algunos contratos para ajustar las nuevas ponderaciones a medida que se confirmen.
"Prevemos que un enorme 13% del interés abierto agregado en los mercados de plata de Comex se venderá en las próximas dos semanas, lo que resultará en una drástica bajada de precios", escribió Daniel Ghali, estratega senior de materias primas de TD Securities, en una nota. La menor liquidez posterior a las festividades podría amplificar las fluctuaciones de precios, añadió.
