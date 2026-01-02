Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Con concierto de Carlos Vives: el encuentro de familias empresarias en Miami que reunió a los Von Appen, Yarur y Del Río

Bajo la consigna “A Foot in Both Worlds”, una delegación de 20 integrantes de la Asociación de Empresas Familiares (AEF) se instaló en Miami para participar en el FBN Global Summit 2025.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 2 de enero de 2026 a las 13:14 hrs.

<p>Con concierto de Carlos Vives: el encuentro de familias empresarias en Miami que reunió a los Von Appen, Yarur y Del Río</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Formalizarán por ocultamiento de bienes a dueños del Hotel Renaissance
2
Coffee break

Pasado en Just Burger y Bain & Company: Quién es el nuevo CEO de Unifood mandatado a resolver la crisis del holding
3
Coffee break

Justicia niega visita de Leonarda Villalobos al cementerio y autorizó a Álvaro Jalaff a pasar año nuevo en Cachagua
4
Coffee break

Antonio Jalaff incumple arresto parcial y querellantes piden cuenta urgente al tribunal
5
Coffee break

La carta de despedida de Fernando de Peña de Mallplaza
6
Por dentro

Acusaciones de esquema Ponzi: la disputa de una familia chilena que llegó a la justicia de EEUU
7
Política

Dos pesos pesados al mando de dos alas de poder: así se estructura el Segundo Piso de Kast
8
Coffee break

Nuevo abogado y las actas y testimonios perdidos: los nuevos antecedentes tras caso Fundamenta

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Fondos de Inversión Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete