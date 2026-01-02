Con concierto de Carlos Vives: el encuentro de familias empresarias en Miami que reunió a los Von Appen, Yarur y Del Río
Bajo la consigna “A Foot in Both Worlds”, una delegación de 20 integrantes de la Asociación de Empresas Familiares (AEF) se instaló en Miami para participar en el FBN Global Summit 2025.
Bajo la consigna “A Foot in Both Worlds”, una delegación de 20 integrantes de la Asociación de Empresas Familiares (AEF) se instaló en Miami para participar en el FBN Global Summit 2025.
El encuentro, que convocó a más de 4.000 representantes internacionales, tuvo como protagonistas a miembros de las familias Yarur, Von Appen, del Río, Palma Matetic, Schiappacasse, Skalweit, Fernandino, Fernández Romero y Reyes. La agenda, liderada por Andrés del Río y Magdalena Díaz Le-Fort, buscó conectar el traspaso generacional con la realidad de un entorno global polarizado.
En el evento, el cantante Carlos Vives, miembro del capítulo colombiano de FBN, junto con relatar su labor filantrópica, hizo bailar a los asistentes al ritmo de sus éxitos.
Fuera del foro central, la actividad se trasladó al distrito de Brickell. Diego Yarur Arrasate recibió a 40 socios en las oficinas de Bci para analizar la trayectoria del banco en el mercado estadounidense desde 1999. En paralelo, en las oficinas de Carey, el emprendedor Eduardo della Maggiora expuso ante el grupo el proceso de escalamiento de Betterfly y las claves que llevaron a la firma a convertirse en unicornio.
