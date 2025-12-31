Los ejecutivos que custodian y hacen crecer la fortuna de los principales family offices del país

Si bien estas oficinas familiares comenzaron a emerger en la década de los 2000, inicialmente bajo la conducción directa de los propios miembros, hoy el escenario es distinto y la gestión del patrimonio recae en profesionales.

La mayor generación de riqueza y la creciente profesionalización en la gestión del patrimonio de los grandes grupos empresariales chilenos han impulsado la proliferación de family offices.

Y si bien no existe un catastro de cuántas oficinas de inversiones familiares operan actualmente en Chile, analistas consultados por DF coincidieron en que, para establecer un family offices, se requiere un patrimonio mínimo cercano a US$ 100 millones, que justifique los costos de su funcionamiento.

Lo anterior, dado que estas oficinas suelen contar con un CEO, un gerente de inversiones y un equipo de analistas cuyo tamaño varía según el patrimonio y el grado de sofisticación de las estrategias de inversión.

Aunque los family offices comenzaron a emerger en Chile a comienzos de la década de los 2000 -cuando eran los propios miembros de las familias quienes lideraban la gestión- hoy su conducción recae mayoritariamente en ejecutivos altamente calificados, profesionales en quienes las familias depositan la responsabilidad de resguardar e incrementar su patrimonio a largo plazo.

¿Quiénes son los ejecutivos clave detrás de los principales family offices chilenos?

Analistas explican que para crear un faimily office, la familia debe tener un patrimonio mínimo de US$ 100 millones, para justificar los costos.

Inversiones Consolidadas

El family office de Andrónico Luksic es Inversiones Consolidadas y está liderado por una consolidada: Rodrigo Terré, presidente de la oficina, y Rodrigo Swett, quien es el CEO.

El primero es ingeniero civil de la Universidad de Chile, y el segundo es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Swett se incorporó a la firma en 2008 y, en 2014, asumió como CEO de la oficina, a través de la cual se gestiona el 8,48% de participación en Grupo Quiñenco.

Nueva Altamira

La oficina de la familia Yarur Arrasate, fundada por Luis Enrique Yarur, tiene como gerenta general a una ejecutiva histórica del grupo. Se trata de Ana María Masías, contadora pública con estudios en finanzas, quien asumió el cargo en 2019.

Previamente, Masías se desempeñó en la misma posición en Empresas Juan Yarur.

Según el último registro del Conservador de Santiago (2020), Inversiones Nueva Altamira SpA tenía un capital de $ 165.203 millones.

Portoseguro

El family office de Eliodoro Matte opera bajo el nombre de Inversiones Portoseguro y está encabezado por José Ignacio Goldack, quien asumió como CEO en abril de 2023. Es ingeniero comercial de la Universidad de los Andes y MBA del MIT.

En paralelo, se desempeña como director de Bicecorp. Su cercanía con la familia se explica por su trayectoria previa como gerente de finanzas de CMPC.

Odisea

Otra de las oficinas familiares más relevantes del país es Odisea, el family office del exPresidente Sebastián Piñera y su familia. Desde 2010, la propiedad de esta oficina quedó en manos de sus hijos.

Actualmente, Sebastián Piñera Morel es el CEO y principal responsable de la estrategia de inversión del patrimonio familiar. Es ingeniero comercial de la Universidad Católica y MBA de Stanford. De acuerdo con la revista Forbes, el patrimonio de la familia ascendía en 2024 a US$ 2.900 millones.

Inversiones Megeve

La oficina familiar de la familia Solari Donaggio, empresarios ligados al Grupo Falabella, opera con el nombre de Megeve. Uno de los ejecutivos más relevantes es Julio Dittborn, ingeniero comercial de la Universidad Católica y MBA de la Universidad de Pensilvania.

Bajo su gestión, tiene la responsabilidad de invertir el patrimonio familiar en sectores como inmobiliario, minería, infraestructura y salmonicultura. Actualmente, además, es director de la peruana Aenza.

Inversiones Angelini

Según la revista Forbes, en 2025 Roberto Angelini y su familia contaban con activos por más de US$ 28.500 millones, que incluyen participaciones en Empresas Copec, Abastible y Arauco, entre otras.

En el family office del grupo, el ejecutivo de mayor confianza es Patricio Tapia, gerente general de Inversiones Angelini y Cía, Inversiones Nutravalor y SerCor.

Asimismo, es director de varias compañías del conglomerado, como Red Megacentro y la comercializadora Novaverde.

Tapia es ingeniero civil de la Universidad de Chile.

PK One Limited

El control de las sociedades de la familia de Horst Paulmann, fundador de Cencosud, se encuentra actualmente estructurado bajo la británica PK One Limited, vehículo que concentra el 52,15% de la propiedad de la compañía.

Anteriormente, el patrimonio familiar era administrado a través de distintas sociedades chilenas, como Inversiones Quinchamalí, Inversiones Tano, Inversiones Latadía.

Hoy, el control y la toma de decisiones patrimoniales recaen en sus hijos Manfred, Heike y Peter Paulmann.