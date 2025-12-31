Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Banca & FinTech
Banca & FinTech

Los ejecutivos que custodian y hacen crecer la fortuna de los principales family offices del país

Si bien estas oficinas familiares comenzaron a emerger en la década de los 2000, inicialmente bajo la conducción directa de los propios miembros, hoy el escenario es distinto y la gestión del patrimonio recae en profesionales.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Jueves 1 de enero de 2026 a las 19:50 hrs.

Banca Bolsa chilena Inmobiliario Sofía Fuentes
<p>Andrónico Luksic Inversiones Consolidadas. Roberto Angelini Inversiones Angelini. Eliodoro Matte PortoSeguro. Carlos Solari Donaggio Inversiones Megeve. Manfred Paulmann PK One Limited. Luis Enrique Yarur Nueva Altamira. Sebastián Piñera Morel Odisea. </p>

Andrónico Luksic Inversiones Consolidadas. Roberto Angelini Inversiones Angelini. Eliodoro Matte PortoSeguro. Carlos Solari Donaggio Inversiones Megeve. Manfred Paulmann PK One Limited. Luis Enrique Yarur Nueva Altamira. Sebastián Piñera Morel Odisea.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Los ejecutivos que custodian y hacen crecer la fortuna de los principales family offices del país
2
Mercados

Más de 1 millón de personas y empresas se sumaron a la lista de deudores en el último año
3
Empresas

A dos meses del fin del Gobierno, MOP intenta activar concurso para designar nuevo Director de Concesiones
4
Regiones

Aerolínea suspende indefinidamente vuelos a Isla Mocha y denuncia deudas del Ministerio de Transporte por casi $ 300 millones
5
Economía y Política

Nuevo debate genera idea del Ejecutivo de eliminar criterio Dorothy para renovar contratas en sector público
6
Empresas

Toesca confirma compra de Frontal Trust, pero se excluye edificio de Fundamenta en la operación
7
Empresas

FNE da espaldarazo a gremios de la construcción y alerta riesgos para la competencia de norma de suministro eléctrico
8
Economía y Política

Los nombres que suenan para tomar la cartera de Trabajo en el Gobierno que debutará el 11 de marzo
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Fondos de Inversión Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete