Permisología y mejorar el sistema político: las preocupaciones de Pablo Granifo a los accionistas de Banco de Chile
En la memoria anual 2025 del banco, el presidente de la firma destacó que la entidad lideró la industria en diversos ámbitos a pesar de las complejidades del entorno de negocios.
Banco de Chile publicó este viernes su memoria anual correspondiente al ejercicio 2025.
En el documento, el presidente de la firma, Pablo Granifo, se dirigió a los accionistas y aseguró que el banco lideró la industria en diversos ámbitos -como por ejemplo, resultados-, a pesar de las complejidades del entorno de negocios, marcado por un bajo crecimiento económico, explicado por el débil desempeño de la inversión y el empleo.
De cara a 2026, Granifo aseguró que se debe aprender de políticas que han tenido efectos negativos, “como los aumentos de impuestos o los retiros de fondos de pensiones, los cuales afectaron el ahorro y el costo del crédito”.
Además, habló de fortalecer aspectos institucionales para evitar las distorsiones que generan los ciclos políticos, como el sistema de permisos y licencias, “cuyas deficiencias han reducido nuestra competitividad y han contribuido a una salida de capitales”, explicó el timonel del banco.
Asimismo, destacó la importancia de avanzar en acuerdos como mejorar el sistema político vigente.
Retos e hitos
Entre los desafíos que pueden afectar la rentabilidad del banco, Granifo señaló el desacople entre desempleo y crecimiento, que según el ejecutivo podría afectar la calidad de la cartera crediticia.
Además, comentó que una de las transformaciones estructurales que está enfrentando la banca es la revolución tecnológica, “que está redefiniendo profundamente la relación de los bancos con sus clientes y la forma de gestionar procesos internos”, agregó.
Especificó que esta revolución también implica un desafío para las autoridades, donde los marcos regulatorios deben avanzar con mayor dinamismo, resguardando simultáneamente la estabilidad del sistema, la competencia justa y las condiciones necesarias para la innovación.
Granifo aprovechó de recalcar una serie de hitos ocurridos durante el año pasado, que, en palabras del presidente, ajustan su estrategia y modelo de negocios para preservar el liderazgo que caracteriza al banco. Señaló el inicio de operaciones de la nueva filial Banchile Pagos, su nueva red de adquirencia y las actualizaciones realizadas en los estatutos del directorio.
De igual manera, aplaudió el proceso de onboarding digital, consolidado con la creación de la Cuenta FAN, que en cinco años cuenta con dos millones de clientes.
