Por costos y falta de capacidad en Aeropuerto de Santiago, aumentan productos chilenos que se exportan desde Buenos Aires

Los gremios exportadores del país están preocupados. ¿La razón? La caída en el transporte de carga aérea durante el 2025 por la falta de competitividad del aeropuerto de Santiago, Arturo Merino Benítez.

De acuerdo a las últimas cifras publicadas por la Junta Aeronáutica Civil (JAC), a noviembre de este año el transporte de carga acumula una baja de un 3,8% con respecto de 2024, lo que ha encendido las alertas en los gremios exportadores y las aerolíneas.

“La noticia siempre se la lleva el tema de los pasajeros, pero en esta oportunidad la carga tiene una caída respecto al año pasado bastante importante”, sostuvo la gerenta general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para Chile, Helen Kouyoumdjian.

Para la gerenta de IATA el problema va más allá. “Analizando como Chile está parado en el escenario latinoamericano respecto de la competitividad para la carga, nos empezamos a dar cuenta de que hay aumentos importantes en los costos del transporte de la carga aérea en el país”, advirtió la ejecutiva.

Por su parte, el gerente general de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila), Eduardo Hardenssen, sostuvo que “la percepción de los exportadores es que está siendo cada vez más caro exportar desde Chile y por eso están optando a rutas alternativas para exportar productos frescos -como el salmón y la fruta-, pero estamos analizando los datos porque queremos ser bien claros y precisos en cuánto han subido”.

Agregó que el concesionario del Aeropuerto de Santiago “estableció nuevos costos o cobros adicionales; y empezaron a cobrar arriendo por el equipamiento que está en la plataforma y eso se tradujo finalmente en un aumento de costos importantes para la exportación”, precisó.

Eduardo Hardenssen, gerente general de la Achila.

Rutas alternativas

La infraestructura de carga principal está en Santiago y es desde ese terminal desde donde las líneas aéreas toman los productos para llevarlos al resto del mundo. No obstante, ante el aumento de los costos, otros aeropuertos de la región le están haciendo competencia.

El aeropuerto Carrasco de Montevideo, Guarulhos o Viracopos en Brasil surgen entre las opciones, pero por sobre todo el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, ubicado en Buenos Aires, Argentina.

“El más importante por la cercanía, es el de Buenos Aires”, detalló Hardenssen. Así, agregó, “el salmón que sale del sur u otros productos frescos se van a Tierra del Fuego donde lo toman y se lo llevan a Buenos Aires porque es mucho más barato”.

Para Kouyoumdjian, esto se debe a que “efectivamente Argentina Ezeiza es mucho menos costoso, porque tiene espacios de bodega muy amplios disponibles, entonces las bodegas se arriendan mucho más baratas comparadas con Santiago, donde el espacio es mucho más reducido. No es que ellos regalan los precios, pero realmente es muy difícil de competir con eso”.

Helen Kouyoumdjian, gerenta general de la IATA para Chile

Menor competitividad

El presidente de SalmonChile, Arturo Clement, explicó que “los embarques de salmón chileno por Ezeiza responden a dos factores principales. El salmón de Magallanes utiliza los aeropuertos de El Calafate o Punta Arenas para conectar con Ezeiza y posteriormente volar a Miami. Esta ruta es habitual porque resulta logísticamente más eficiente llegar desde Punta Arenas a Ezeiza que a Santiago”. Añadió que “esperamos que esta situación cambie en el futuro y que podamos contar con terminales aéreos que faciliten el traslado de carga desde los aeropuertos de las regiones salmoneras hacia Santiago”.

El empresario salmonero sostuvo que “otro factor que hace que el producto se mueva a Ezeiza tiene que ver con los altos costos del embarque en el aeropuerto. La nueva concesionaria ha aumentado los costos, y hoy día el terminal de Pudahuel es probablemente uno de los más caros de Latinoamérica, lo cual nos hace perder competitividad a todos los sectores exportadores del país”.

Clément detalló que “durante la temporada alta de fruta fresca, especialmente cerezas, el aeropuerto de Pudahuel copa su capacidad, obligando a algunos exportadores a transportar su producto en camiones a Buenos Aires para embarcar desde Ezeiza”.

Arturo Clément, presidente de SalmonChile.

Por su parte, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, sostuvo que “sobre posibles alzas de costos o tarifas cobradas a líneas aéreas en el Aeropuerto de Santiago, hemos recibido información de mercado en ese sentido. Sin embargo, hasta ahora no se refleja de forma clara en una disminución de los envíos aéreos de fruta. Es un punto para monitorear por su potencial efecto en decisiones logísticas en próximas temporadas (capacidad, costos y condiciones operativas)”.

Frente a esta situación, el subgerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Aeropuerto Santiago Chile, Manuel Valencia, indicó que “en la operación de carga, nuestro contrato de concesión define nuestro rol en la licitación de espacios a operadores especializados mediante procesos abiertos y competitivos. Una vez adjudicados, son ellos quienes gestionan sus operaciones”.

Además, hizo ver que “la competitividad del sector depende de múltiples factores, y estamos trabajando en mesas técnicas para proponer cambios en la gobernanza y nuevas inversiones en la vialidad de acceso, así como en la digitalización que permitan afianzar el rol de Santiago como uno de los centros de carga aeroportuaria líderes de América Latina”.