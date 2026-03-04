Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

Fundación ligada al dueño de Millicom se constituye en el país y espera abrir sus puertas durante 2026

École 42, la academia de programación del nuevo controlador de Movistar, estaría buscando financiamiento y un lugar para poder abrir las puertas de su primer campus en Chile.

Por: Blanca Dulanto

Publicado: Jueves 5 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

fundacion educacion Blanca Dulanto
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Empresario de Limache deja fortuna a Bomberos, pero herederos llevan más de tres años sin poder cobrar legado
2
Empresas

Exministra del Medio Ambiente sería la carta de las AFP para completar en el directorio de Falabella
3
Empresas

Firma de comida rápida Tarragona compra activos del que fuera su archirrival Pollo Stop, incluida la marca
4
Economía y Política

Contra todo pronóstico, la Comisión de Trabajo de la Cámara aprueba en general polémico proyecto de negociación ramal
5
Economía y Política

"No son buenas noticias": informe del CFA se toma la agenda en el equipo de Kast a una semana del cambio de mando
6
Mercados

Regresa la maleta de viajes: Banco Santander prepara ajustes a programa de beneficios “Rewards”
7
Economía y Política

David Oddó es la apuesta del Presidente electo para liderar la Dirección del Trabajo
8
Economía y Política

Sebastián Claro: “El arte para América Latina es cuidar la relación comercial con China sabiendo que vamos a tener a Estados Unidos respirando fuerte”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete