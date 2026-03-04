Fundación ligada al dueño de Millicom se constituye en el país y espera abrir sus puertas durante 2026
École 42, la academia de programación del nuevo controlador de Movistar, estaría buscando financiamiento y un lugar para poder abrir las puertas de su primer campus en Chile.
Los redes de Xavier Niel en Chile irán más allá de las telecomunicaciones. La compra de los activos de Telefónica en el país no es el único paso que ha dado el empresario en territorio nacional.
El pasado 24 de febrero cuando se concretó la firma, también se constituyó la fundación École 42 en Chile, la red de enseñanza gratuita de programación fundada por Niel en 2013.
École 42 -más conocida como “42”- nació en París como una academia de programación fuera de lo convencional: 100% gratuita, no cuenta con profesores, no tiene requisitos y no cuenta con mallas curriculares, ni exigencias académicas regulares y hoy busca irrumpir en la educación superior chilena. La fundación cuenta con 56 campus en 32 países y son solo tres los que hay en la región, todos en Brasil.
Aterrizaje en Chile
Son los hermanos Le Baux, Antoine y Xavier, quienes -luego de pasar por École42 en París-, han estado trabajando en traer la fundación a Chile.
“A principios de 2025 la idea empieza a cocinarse y durante el año empezamos a hablar con la Fundación 42 por nuestro lado para ver la viabilidad del proyecto”, dijeron los hermanos a DF.Y fue así como fueron avanzando. De hecho, el registro de la Ley de Lobby de la Subsecretaría de Educación Superior confirma que el 22 de mayo del año pasado, los hermanos Le Baux acudieron a una reunión con el jefe de la división técnico profesional -Alejandro Villela- para consultar sobre las flexibilidades normativas que tenía el Mineduc para instalar un campus de ese tipo en Chile.
En concreto, en su solicitud indicaron que buscaban “consultar requisitos de reconocimiento oficial, licenciamiento y acreditación para implementar el modelo educativo École 42 y confirmar el grado de flexibilidad normativa antes de definir estatutos y plan de estudios” e indicaron que su apertura estaba prevista para julio 2026.
Sin embargo, Xavier Le Baux indicó que su idea es tener todo listo para finales de este año, para ya poder empezar con alumnos el próximo año.
En ese sentido, Antoine Le Baux explicó que su aterrizaje consta de dos etapas: encontrar los financiamientos y encontrar el lugar perfecto para abrir el campus; y sostuvo que actualmente se encuentran en “proceso de obtener la personalidad jurídica en la municipalidad respectiva”.
De acuerdo a fuentes conocedoras de la interna, siguen juntando todos los papeles para presentarlos a la Municipalidad de Las Condes, pero el campus no estará necesariamente ahí. De hecho, de acuerdo a Xavier, “hay lugares vistos, pero no hay nada definido”.
Cabe mencionar que, para los hermanos Le Baux, la entrada de Millicom al mercado chileno fue “una muy interesante coincidencia”, pero que el aterrizaje de École 42 en el país no tuvo nada que ver con la compra de Telefónica Chile.
Incluso destacaron que, si bien la fundación pertenece a Xavier Niel, la llegada de 42 no pasa por él, dado que -en sus palabras- “cada país gestiona la apertura de la fundación y de la escuela”. En ese sentido, Antoine agregó que “(Niel) tal vez ni siquiera sabe aún que hay un 42 que se está montando en Chile”.
