Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Energía
Energía

Proyecto de US$ 2.500 millones se convierte oficialmente en la primera iniciativa de amoníaco verde a escala industrial en obtener su RCA

La iniciativa Volta, de la compañía MAE, había logrado el viernes pasado la aprobación unánime por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta.

Por: Karen Peña

Publicado: Miércoles 17 de diciembre de 2025 a las 17:39 hrs.

Energía Amoniaco Verde evaluación ambiental SEIA Karen Peña
<p>Proyecto de US$ 2.500 millones se convierte oficialmente en la primera iniciativa de amoníaco verde a escala industrial en obtener su RCA</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Decretan arraigo nacional y firma mensual para exgerenta de Puerto Coronel tras ser formalizada por administración desleal
2
Economía y Política

Con foco en el recorte de US$ 6.000 millones: los nombres que suenan para asumir la Dipres en el Gobierno de Kast
3
Economía y Política

Reajuste del sector público: Gobierno y funcionarios estatales logran acuerdo con acotada alza salarial
4
Empresas

Inmobiliaria de Fernández León apuesta por un nuevo proyecto inmobiliario en Las Condes por US$ 79 millones
5
Mercados

Caso Sartor: CMF rebaja parte de las multas a exdirectores y exgerente general, pero mantiene históricas sanciones a Larraín y Clark
6
Mercados

Execonomista de BICE Inversiones aterriza en Capital Advisors como gerente de gestión patrimonial
7
Mercados

Ameris se asocia con nueva fintech de fundadores de Maxxa y Xepelin para estrategia de deuda privada
8
Economía y Política

Banco Central recorta su tasa de interés y asegura que la inflación llegará antes a la meta
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete