Biobío busca consolidarse como el polo de combustibles sintéticos de Chile con producción de metanol verde
Expertos internacionales destacaron la solidez industrial, el capital humano y la vinculación con la academia como atributos que fortalecen la apuesta regional en desarrollo de esta nueva industria.
Noticias destacadas
La Región de Biobío presentó sus potencialidades en el desarrollo y producción de metanol y combustibles renovables, durante el Methanol Day (& Clean Fuels), el primer foro técnico-ejecutivo de su tipo en Chile, donde destacó la solides de sus industrias como una ventaja competitiva para la industria.
Y es que lo que fue calificado como una industria madura, un capital humano especializado y la disponibilidad de CO₂ biogénico proveniente de su potente sector forestal, son atributos clave que permitirían a la zona transformarse en productora de los combustibles sintéticos que hoy demanda el mercado internacional para descarbonizar, principalmente, el transporte marítimo y aéreo.
Validación internacional
El foco del “Methanol Day” estuvo puesto en la viabilidad técnica y económica para que los proyectos sean interesantes para la banca en un plazo de 12 a 18 meses. En este sentido, Alberto Coralli, senior consultant de la brasileña DNV, validó el potencial de la Región del Biobío y la calificó como "un ecosistema muy atractivo, con una base industrial sólida", relevante tanto para nuevos desarrolladores como para plantas en operación que busquen transitar hacia lo verde.
Así mismo, Thor Gallardo, technology manager de KBR, enfatizó que la concentración de universidades, energía renovable y biomasa refuerzan la necesidad de localizar esta nueva industria en el Biobío. Esta visión es compartida por Aram Pedinian, vicepresidente Comercial de HIF Global, quien fue tajante al declarar que "Chile tiene una oportunidad única; las condiciones están dadas, el desafío ahora es ejecutar".
Cadena de valor
Desde el sector público, la apuesta es transformar la ventaja comparativa en una competitiva. Roberta Lama, directora de Corfo Biobío, destacó que estas instancias permiten alinear visiones sobre el futuro productivo, identificando no sólo el potencial del hidrógeno, sino el desarrollo de productos verdes con valor agregado.
En esa línea, el asesor de GIZ Chile, Álvaro Castro, destacó la integración de la cadena de valor, desde la generación de la molécula hasta el acceso a mercados internacionales con información concreta y aplicable. Opinión que fue compartida por Javier Soubelet, gerente de H2V Biobío en relación a que "El Methanol Day fue concebido para transferir conocimiento especializado y generar vínculos tempranos que permitan avanzar desde el potencial hacia proyectos concretos".
Con esta hoja de ruta, la región busca no sólo atraer inversión extranjera, sino liderar la exportación de combustibles de nueva generación, posicionando a sus puertos como nodos estratégicos para el comercio global sostenible.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Autoridad resuelve que proyecto que marcaría el debut de Cenco Malls en arriendo de departamentos en La Florida no requiere evaluación ambiental
Obra contempla un edificio habitacional de 26 pisos (con 297 departamentos y cuatro locales comerciales) en un terreno contiguo a su centro comercial Florida Center.
El rebaraje que viene en la industria de fondos: Toesca sería la octava gestora más grande tras compra de Frontal Trust
Al concretar la transacción, entraría entre los principales 10 actores de la industria local. Desde el sector aseguraron que se trataría de un movimiento de consolidación en medio de los recientes cambios regulatorios y de la presión en los costos operativos.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete