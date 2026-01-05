Biobío busca consolidarse como el polo de combustibles sintéticos de Chile con producción de metanol verde

Expertos internacionales destacaron la solidez industrial, el capital humano y la vinculación con la academia como atributos que fortalecen la apuesta regional en desarrollo de esta nueva industria.

La Región de Biobío presentó sus potencialidades en el desarrollo y producción de metanol y combustibles renovables, durante el Methanol Day (& Clean Fuels), el primer foro técnico-ejecutivo de su tipo en Chile, donde destacó la solides de sus industrias como una ventaja competitiva para la industria.

Y es que lo que fue calificado como una industria madura, un capital humano especializado y la disponibilidad de CO₂ biogénico proveniente de su potente sector forestal, son atributos clave que permitirían a la zona transformarse en productora de los combustibles sintéticos que hoy demanda el mercado internacional para descarbonizar, principalmente, el transporte marítimo y aéreo.

Validación internacional

El foco del “Methanol Day” estuvo puesto en la viabilidad técnica y económica para que los proyectos sean interesantes para la banca en un plazo de 12 a 18 meses. En este sentido, Alberto Coralli, senior consultant de la brasileña DNV, validó el potencial de la Región del Biobío y la calificó como "un ecosistema muy atractivo, con una base industrial sólida", relevante tanto para nuevos desarrolladores como para plantas en operación que busquen transitar hacia lo verde.

Así mismo, Thor Gallardo, technology manager de KBR, enfatizó que la concentración de universidades, energía renovable y biomasa refuerzan la necesidad de localizar esta nueva industria en el Biobío. Esta visión es compartida por Aram Pedinian, vicepresidente Comercial de HIF Global, quien fue tajante al declarar que "Chile tiene una oportunidad única; las condiciones están dadas, el desafío ahora es ejecutar".

Cadena de valor

Desde el sector público, la apuesta es transformar la ventaja comparativa en una competitiva. Roberta Lama, directora de Corfo Biobío, destacó que estas instancias permiten alinear visiones sobre el futuro productivo, identificando no sólo el potencial del hidrógeno, sino el desarrollo de productos verdes con valor agregado.

En esa línea, el asesor de GIZ Chile, Álvaro Castro, destacó la integración de la cadena de valor, desde la generación de la molécula hasta el acceso a mercados internacionales con información concreta y aplicable. Opinión que fue compartida por Javier Soubelet, gerente de H2V Biobío en relación a que "El Methanol Day fue concebido para transferir conocimiento especializado y generar vínculos tempranos que permitan avanzar desde el potencial hacia proyectos concretos".

Con esta hoja de ruta, la región busca no sólo atraer inversión extranjera, sino liderar la exportación de combustibles de nueva generación, posicionando a sus puertos como nodos estratégicos para el comercio global sostenible.