Coeva aprueba proyecto de amoníaco verde a escala industrial por US$ 2.500 millones y queda listo para obtener su RCA

Por unanimidad, la instancia dio luz verde al proyecto Volta de la compañía MAE, el cual estará ubicado en la Región de Antofagasta. Construcción comenzará en 2027, con miras a iniciar la producción comercial hacia 2029.

Por unanimidad, con 11 votos a favor, este viernes la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta aprobó el proyecto Volta de la compañía MAE, iniciativa que involucra US$ 2.500 millones y que con esta luz verde se convertiría en los próximos días en el primer proyecto de amoníaco verde a escala industrial en obtener su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

La votación en la Coeva de Antofagasta se realizó después que el 2 de diciembre el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) publicara el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) con recomendación de aprobación para la iniciativa.

Dicho documento considera medidas de mitigación -como una compensación de hábitat de gaviotín chico- y otras medidas relacionadas al componente arqueológico, pero resuelve que el proyecto cumple con la normativa de carácter ambiental vigente aplicable y que ha identificado los permisos ambientales sectoriales aplicables al proyecto, junto con proporcionar satisfactoriamente los requisitos y contenidos técnicos de dichos permisos.

Tras la aprobación conseguida este viernes, en un comunicado, el gerente general de MAE, Gonzalo Moyano, valoró el respaldo de las autoridades regionales: “La decisión unánime de la Coeva reafirma el rigor técnico y ambiental con el que desarrollamos el proyecto Volta. Esta iniciativa no solo impulsa una nueva industria estratégica para Chile, sino que también aportará de manera concreta a la descarbonización del país y al desarrollo sostenible de Mejillones. Estamos orgullosos de liderar este avance y comprometidos con que Volta se convierta en un referente nacional e internacional”.

En tanto, desde el SEA, destacan que el proyecto fue aprobado en 652 días legales, 35% menos que el promedio de 2025 de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobados.

De acuerdo a la compañía, la construcción del proyecto Volta está programada para comenzar en 2027, con miras a iniciar la producción comercial hacia 2029.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Detalles del proyecto

El proyecto, que está ubicado en la Región de Antofagasta, en la comuna de Mejillones, consistirá en la construcción y operación de una planta industrial de producción de amoníaco a partir de hidrógeno verde (planta H2V/NH3), con una capacidad de producción nominal de 620 mil toneladas al año.

Asimismo, para el abastecimiento de energía se habilitará una planta solar fotovoltaica de 600 MW de capacidad nominal y una subestación eléctrica.

Por otra parte, la energía generada será transmitida por una línea de transmisión eléctrica de una longitud aproximada de 9,5 kilómetros que conectará a la planta H2V/NH3 con la instalación fotovoltaica. A su vez, se implementará una segunda línea de transmisión de una longitud aproximada de 9,8 km que conectará la planta H2V/NH3 con la subestación Los Changos, perteneciente al Sistema Eléctrico Nacional.

Para el suministro hídrico, el proyecto reutilizará todas las aguas residuales de Mejillones que hoy se desechan en el mar tras un tratamiento primario, lo que aportará a la calidad ambiental de la bahía. Como complemento, la operación considera agua desalada proveniente de plantas existentes que ya cuentan con su aprobación ambiental.

La compañía estima que durante su fase de construcción se generarán 1.700 puestos de trabajo, mientras que en operación se proyectan alrededor de 500 empleos directos e indirectos.

Asimismo, se estima que la planta, a plena capacidad, permitirá evitar la emisión de más de 1 millón de toneladas de CO₂ al año, equivalente a la contaminación generada por más de 200.000 vehículos de combustión interna en un año.