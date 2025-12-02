SEA recomienda aprobar el que sería el primer proyecto de amoníaco verde de escala industrial por US$ 2.500 millones

La entidad publicó el ICE que da el vamos al proyecto Volta, ubicado en la Región de Antofagasta, de la compañía MAE. La Coeva está programada para el próximo 12 de diciembre.

Un hito clave se materializó la tarde de este martes en medio de las iniciativas de amoníaco verde que se tramitan en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y que en estos momentos están suspendidas. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) publicó el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) con recomendación de aprobación para el proyecto Volta de la compañía MAE, iniciativa que involucra US$ 2.500 millones, el cual se alista a ser el primer proyecto de amoníaco verde a escala industrial en obtener su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

"El SEA de la Región de Antofagasta recomienda aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)", se concluye en el ICE cuya extensión alcanza 205 páginas respecto al proyecto de amoníaco verde ubicado en la Región de Antofagasta, en la comuna de Mejillones.

El documento, que considera medidas de mitigación -como una compensación de hábitat de gaviotín chico- y otras medidas relacionadas al componente arqueológico, pero resuelve que el proyecto cumple con la normativa de carácter ambiental vigente aplicable y ha identificado los permisos ambientales sectoriales aplicables al proyecto, junto con proporcionar satisfactoriamente los requisitos y contenidos técnicos de dichos permisos.

De esta manera, el proyecto avanza así a la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) que está programada para el próximo 12 de diciembre, paso previo para la obtención de la RCA.

Consultados por DF, desde MAE señalaron: “Con este pronunciamiento del SEA damos un paso importante en el proceso de evaluación ambiental. Esperamos cumplir con éxito las próximas etapas para convertir a Volta en el primer proyecto de amoníaco verde a escala industrial en Chile y en un referente para el desarrollo de la industria nacional, apoyando el proceso de descarbonización en el país y aportando de manera concreta a la comunidad de Mejillones”.

El proyecto

El denominado "proyecto Volta - Planta de hidrógeno y amoníaco verde", que fue ingresado al SEIA el 23 de febrero de 2024, consistirá en la construcción y operación de una planta industrial de producción de amoníaco a partir de hidrógeno verde (planta H2V/NH3), con una capacidad de producción nominal de 620.000 toneladas al año de amoníaco. Asimismo, para el abastecimiento de energía se habilitará una planta solar fotovoltaica de 600 MW de capacidad nominal y una subestación eléctrica.

Por otra parte, la energía generada será transmitida por una línea de transmisión eléctrica de una longitud aproximada de 9,5 kilómetros que conectará a la planta H2V/NH3 con la instalación fotovoltaica. A su vez, se implementará una segunda línea de transmisión de una longitud aproximada de 9,8 km que conectará la planta H2V/NH3 con la subestación Los Changos, perteneciente al Sistema Eléctrico Nacional.

Además, reutilizará las aguas residuales de Mejillones para la producción de amoníaco verde.

De acuerdo a lo señalado por la compañía, se contempla el inicio de la construcción para el segundo semestre de 2025 y su término el segundo semestre de 2027. En este último plazo también se estipula la puesta en marcha y pruebas operacionales de la planta H2V/NH3.

La fase de construcción tendrá una duración de aproximadamente 26 meses para la fase 1 y de aproximadamente 27 meses para la fase 2; y la fase de operación será de 50 años. Generaría cerca de 1.700 puestos de trabajo en su fase de construcción y alrededor de 500 empleos directos e indirectos en plena operación.