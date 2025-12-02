Click acá para ir directamente al contenido
SEA recomienda aprobar el que sería el primer proyecto de amoníaco verde de escala industrial por US$ 2.500 millones

La entidad publicó el ICE que da el vamos al proyecto Volta, ubicado en la Región de Antofagasta, de la compañía MAE. La Coeva está programada para el próximo 12 de diciembre.

Por: Karen Peña

Publicado: Martes 2 de diciembre de 2025 a las 18:00 hrs.

