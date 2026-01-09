Copec confirma hackeo pero aclara que no se vieron vulnerados datos personales de clientes

La empresa reportó un incidente de seguridad asociado a "un acceso no autorizado a un sistema de almacenamiento de información de uso interno".

Copec detectó el acceso no autorizado a sus sistemas informáticos. La compañía del grupo Angelini dijo que ya activó protocolos de seguridad y confirmó que no se vieron comprometidos datos personales de clientes ni claves de acceso a plataformas digitales.

A través de una declaración de prensa, la empresa reportó un incidente de seguridad asociado a "un acceso no autorizado a un sistema de almacenamiento de información de uso interno".

Copec ya notificó a las autoridades competentes y se encuentra en monitoreo de sus sistemas. Además ya activó protocolos de seguridad y reforzó sus medidas de protección.