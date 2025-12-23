Click acá para ir directamente al contenido
Firma española ingresa al SEIA proyecto eólico por US$ 650 millones en la Región de Los Lagos

La fase de construcción de la iniciativa está estimada para comienzos de 2029 y la operación está prevista para comenzar en marzo de 2031.

Por: Karen Peña

Publicado: Martes 23 de diciembre de 2025 a las 20:10 hrs.

“El riesgo ya no es teórico. Estamos hablando de proyectos que pueden quedar construidos, pero no recepcionados”: abogado experto advierte por nuevo plan regulador de Antofagasta
Empresas

“El riesgo ya no es teórico. Estamos hablando de proyectos que pueden quedar construidos, pero no recepcionados”: abogado experto advierte por nuevo plan regulador de Antofagasta

Un dictamen de Contraloría que obligó a la Municipalidad de Iquique a invalidar más de 100 permisos ya otorgados, sentó un precedente. "Los planos deben cumplir las normas urbanísticas vigentes al momento de su tramitación final. Hoy hay proyectos en Antofagasta que no cumplen esa exigencia”, dice Rodrigo Andreucci.

