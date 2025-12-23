Firma española ingresa al SEIA proyecto eólico por US$ 650 millones en la Región de Los Lagos

La fase de construcción de la iniciativa está estimada para comienzos de 2029 y la operación está prevista para comenzar en marzo de 2031.

Con una inversión de US$ 650 millones, este martes la española Factor Energía ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto "Parque Eólico Mirador del Sur" que contempla la construcción y operación de 32 aerogeneradores, los cuales se emplazarán en la comuna de Los Muermos, en la Región de Los Lagos.

Cada aerogenerador tendrá una potencia de hasta 10 MW, totalizando una potencia nominal instalada de hasta 320 MW. La energía eléctrica generada será evacuada hasta la subestación elevadora Mirador del Sur, donde se aumentará la tensión a 220 kV. Desde allí, la energía eléctrica será conducida por una línea de alta tensión de aproximadamente 18 km de longitud, hasta una subestación donde será entregada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Según se describe en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la iniciativa, el proyecto estará emplazado en una superficie total de aproximadamente 169,7 hectáreas. La fase de construcción está estimada para comienzos de 2029 y la operación está prevista para comenzar en marzo de 2031.

Respecto a la duración y mano de obra, se aclara que la fase de construcción del proyecto tendrá una duración de 26 meses y requerirá en su peak de un máximo de 449 trabajadores, mientras que la fase de operación tendrá una duración de 30 años y una dotación máxima de 10 trabajadores asociado a momentos de mayor mano de obra para labores de mantención.

Se describe que el propósito del proyecto es aprovechar el recurso eólico de la región para generar energía limpia (320 MW), que será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). "Esto contribuirá a los objetivos de carbono-neutralidad nacional, la Política Energética de Chile 2050 y los lineamientos del Acuerdo de París en concordancia con la vigésima octava Conferencia de las Partes Convención Marco de Nacionales Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), COP 28", se destaca.