Fonasa adjudica a Sonda la administración externa de la Modalidad de Cobertura Complementaria
"Presentó una plataforma tecnológica robusta" e "interfaces adecuadas para la gestión de siniestros y la habilitación de red", dijo el Fondo.
Fonasa avanza en su segundo intento para licitar la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC). Así, informó que adjudicó el servicio de administración externa de la MCC a la empresa de tecnologías de la información Sonda.
El servicio detalló que se recibieron nueve propuestas, que fueron evaluadas en sus componentes técnicos, funcionales, económicos y cualitativos, análisis que concluyó en que la oferta de Sonda era la más favorable y eficiente.
"La propuesta de Sonda destacó por su calidad técnica sobresaliente y por alinearse con los requerimientos de Fonasa, ofreciendo una estructura tarifaria eficiente y sustentable para la MCC. Además, la empresa presentó una plataforma tecnológica robusta, interfaces adecuadas para la gestión de siniestros y la habilitación de red, condiciones que facilitarán la operación de las futuras compañías aseguradoras que se adjudiquen la licitación", dijo Fonasa en un comunicado.
El Fondo aseguró que con esto da un paso más en la implementación final de la MCC, que "le permitirá ampliar las alternativas de cobertura financiera en salud, fortaleciendo la protección y el acceso de las personas beneficiarias del fondo".
