El Fisco sigue retirando el subsidio a los combustibles e impulsa la recaudación del impuesto específico
Según cálculos del OCEC UDP, al tercer trimestre el Mepco ha generado una mayor recolección para el Estado por US$ 38,7 millones. El gravamen a los combustibles ha contribuido en un 17% más que hace un año.
El precio de los combustibles en Chile le ha entregado un alivio a los consumidores, con caídas en las últimas semanas que podrían profundizarse en las siguientes.
El Fisco cuenta con un mecanismo para atenuar el impacto sobre los consumidores cuando el precio del petróleo sube en el extranjero, a través de una reducción del impuesto específico. En caso contrario, cuando baja el precio de venta, se incrementa el gravamen a las gasolinas. Es lo que se denomina como Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).
Un informe elaborado por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP) da cuenta de que este año el mecanismo ha continuado el retiro del subsidio a los combustibles, en consecuencia aumentando la recaudación del gravamen específico.
Acorde a los cálculos del economista senior del OCEC UDP, Juan Ortiz, entre enero y septiembre de este año el Mepco ha generado una recaudación para el Fisco por US$ 38,7 millones, alejándose de lo ocurrido en 2022, cuando el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania disparó el valor de la energía y llevó al Fisco a subsidiar en más de US$ 2.600 millones el precio de las bencinas locales.
Según el reporte, en el tercer trimestre del año el precio de venta al público semanal de las gasolinas se redujo respecto al mismo período del año previo, con una caída de 7% anual para la gasolina 93, mientras que para la gasolina 95 y 97 los precios bajaron en 7,5% y 8,1%, respectivamente. En el caso del diésel la variación del precio anual fue del -3,9%.
Para el tercer semestre, dado el comportamiento del componente variable del impuesto específico y el consumo, se estima un ingreso bruto del Mepco de US$ 5,2 millones. Este cálculo no incluye la estimación asociado crédito de IVA del diésel y a la recuperación del impuesto de petróleo del diésel de transporte de carga. Así, se superan los US$ 32,5 millones que el mecanismo había recolectado en el primer semestre del año.
Se recupera recaudación
Como efecto de lo anterior, la recaudación por el impuesto específico a los combustibles ha continuado con una sostenida recuperación.
Así, entre enero y septiembre de este año, la recolección se ha incrementado en un 17,4%, en medio de un alza del consumo de combustibles de consumo vehicular tanto para el diésel como para la gasolina. Así, el monto supera los US$ 2.100 millones.
La operación del Mepco se divide por tipo de combustible.
Así, para la gasolina 93 y 97, en el período se gatilló un componente variable positivo (impuesto), limitando la caída del precio mayorista, para generarse posteriormente durante septiembre un subsidio (componente variable nagativo) con el fin de contener el alza del precio mayorista.
Por lo tanto, el nivel acumulado del componente variable durante el tercer trimestre alcanzó los $ 27,6 y $ 122,6 por litro para la gasolina 93 y 97, respectivamente.
En el caso del diésel, el componente variable acumulado fue negativo (subsidio) de $ 21,3 por litro en el mismo periodo.
"En todo caso, el Mepco ha permitido suavizar la variación del precio mayorista cada tres semanas. Cuando el precio sin componente variable se ubica sobre el precio con componente variable (precio mayorista de ENAP), se gatilla un subsidio; en caso contrario, cuando el componente variable es positivo, opera un impuesto para mitigar la caída del precio ENAP o precio mayorista", explica el especialista.
