Gremios se alinean con anuncios de Hacienda, pero muestran cautela por la recaudación

Sobre la reducción del impuesto corporativo, desde la CNC dijeron que “converger gradualmente a estándares OCDE es una señal correcta para atraer capitales”.

Desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC) respaldaron el paquete de medidas del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que anunció el fin de semana, en especial el que dice relación con la rebaja del impuesto corporativo.

En palabras del integrante de la comisión tributaria de la CNC, Christian Aste, se trata de un medida “necesaria” para recuperar la competitividad.

“Actualmente, Chile tiene una tasa del 27%, que es significativamente superior al promedio de la OCDE (23,6%). Una alta tasa corporativa actúa como un ‘impuesto al ahorro’ de las empresas, dificultando la reinversión de utilidades que es la principal fuente de financiamiento para el crecimiento y el empleo. Converger gradualmente a estándares OCDE es una señal correcta para atraer capitales”, dijo.

No fue el único punto respaldado, ya que la reducción del impuesto a las donaciones también fue una propuesta mirada con buenos ojos. “La racionalización de la imposición sobre sucesiones y donaciones es una tendencia en economías desarrolladas para evitar impactos negativos en la equidad horizontal y la eficiencia económica”, agregó.

Respecto a la repatriación de capitales, Aste planteó que estas medidas, al igual que los impuestos sustitutivos, pueden ser herramientas “eficaces para allegar recursos de forma inmediata”. Sin embargo, advirtió que “su éxito es altamente sensible a la certeza jurídica y la estabilidad de las reglas del juego, ya que los contribuyentes solo movilizarán capitales si confían en que el marco tributario no sufrirá cambios arbitrarios en el corto plazo”.

Con relación a la meta de recaudación de US$ 300 millones por donaciones, desde el gremio se mostraron cautelosos.

Para Aste, si bien las medidas apuntan en la dirección correcta al privilegiar el crecimiento, alcanzar la cifra proyectada “dependerá de generar un clima de confianza y estabilidad que incentive a los contribuyentes a acogerse voluntariamente a estos regímenes”.

Una opinión similar entregaron desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) sobre la meta, y agregaron que “su efectividad dependerá del diseño específico de las medidas y de la confianza que logren generar en quienes toman decisiones de inversión”.

Desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), también respaldaron estas medidas.

A juicio del gremio, se trata de ideas que “apuntan a dinamizar actividades específicas para adelantar recaudación y otras son más estructurales y forman parte de la estrategia de crecimiento, como la reducción del impuesto corporativo”, destacó la presidenta del gremio, María Teresa Vial.