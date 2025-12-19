Cariola Díez Pérez-Cotapos nombra nuevo director en área Laboral
El estudio jurídico Cariola Díez Pérez-Cotapos anunció el nombramiento del abogado Sebastián Krebs como director del área Laboral.
Esta designación, se suma a la de José Ignacio Azar como primer director del estudio, convirtiendo a Sebastián Krebs en el segundo profesional en asumir este rol.
"En Cariola Díez Pérez-Cotapos, creemos profundamente en el crecimiento de nuestro talento interno. El nombramiento de Sebastián refleja esa convicción y reafirma el compromiso del estudio con el desarrollo de profesionales que combinan excelencia y criterio del derecho laboral", afirmó el socio administrador Carlos Pérez-Cotapos.
Krebs liderará como director el área Laboral en materia de litigios. El abogado de la Universidad Católica de Chile, con magíster en Derecho de la University College de Londres y magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Adolfo Ibáñez, se incorporó al estudio en 2018. Ha contribuido con publicaciones especializadas en derecho laboral y cuenta además con diversos diplomados y cursos de especialización en el área.
Sebastián Krebs cuenta con experiencia en litigios complejos, incluyendo prácticas antisindicales, derechos fundamentales y accidentes del trabajo. Además, asesora a empresas en materias contractuales, sindicales, negociación colectiva y validación de normas internas.
“El derecho laboral vive cambios constantes y exige enfoques innovadores. Quiero seguir fortaleciendo el trabajo del equipo laboral, potenciando una práctica moderna, estratégica y cercana a las necesidades reales de nuestros clientes”, afirmó Krebs.
Su cargo se hará efectivo desde el 1 de enero de 2026.
