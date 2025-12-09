Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum

El exdirector de AFP Cuprum, Uwe schillhorn; el exgerente legal de Cuprum, Cristian Edwards; y el exgerente de inversiones de la AFP, Gustavo Price.

Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.

El negocio de distribución de fondos de inversión de terceros y agentes de colocación (placement agents, en inglés) local tiene un nuevo actor en el mercado.

Durante este año, comenzó a operar en Chile la boutique financiera Yupa Fund Services, que fue fundada por los exAFP Cuprum, Gustavo Price, Uwe Schillhorn y Cristian Edwards.

Los tres socios se conocieron en la primera línea de la administradora de pensiones. Schillhorn integró el directorio de la AFP hasta 2020 en representación del controlador Principal -del que fue gerente de inversiones-; Edwards ejerció como gerente legal hasta 2019; y Price fue gerente de inversiones hasta 2020.

El objetivo de Yupa es acercar fondos públicos y privados de Estados Unidos a los inversionistas chilenos, de acuerdo a su sitio web.

Cercanos a la nueva firma precisaron a DF que buscarán la representación de gestoras de fondos de activos alternativos de nicho y especializadas, como vehículos que invierten en compañías del sector de defensa de EEUU, portafolios de bienes raíces comerciales o estrategias que adquieren derechos musicales de distintos artistas.

Facilita a las gestoras de fondos de EEUU su ingreso al mercado chileno que, según la firma, “requiere un profundo conocimiento de la dinámica y las preferencias de los inversionistas”.

Si bien Yupa ofrecerá en Chile estrategias enfocadas en mercados privados de naturaleza más ilíquida, priorizará fondos que otorguen flujos de caja periódicos, como por ejemplo, aquellos que posean compañías con utilidades entre sus activos, además de portafolios que no necesiten del mercado de capitales para su desinversión.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Roles y servicios

Radicado en suelo estadounidense, Schillhorn es el socio encargado de hablar con los managers que la firma buscará traer a Chile, muchos de los cuales no tendrían presencia ni representación en Latinoamérica, y que no tienen en su radar a los inversionistas chilenos.

En tanto, tras salir de Cuprum, Price inició su incursión en la gestión de patrimonios, y en Yupa lidera la identificación y captación de inversionistas para las gestoras de fondos extranjeras.

A nivel de clientes, la firma se enfocará en la banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales, segmentos con una creciente exposición en el extranjero y de un capital cada vez mayor.

Por su parte, la estructuración legal y regulatoria de los aterrizajes en Chile de las gestoras internacionales está en manos de Edwards.

De esta manera, Yupa ofrecerá a las administradoras de fondos extranjeras preparar el terreno y facilitar el ingreso a un mercado chileno que “requiere un profundo conocimiento de la dinámica y las preferencias de los inversionistas”, según el sitio web de la firma.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El negocio

En Chile, las cifras que miden públicamente al mercado de la distribución de terceros se pueden encontrar en la industria de los feeder, es decir, aquellos fondos locales que invierten en vehículos maestros de gestoras internacionales.

Según información reunida por la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi), al cierre de marzo, Vinci Compass lideraba el segmento con activos por US$ 2.233 millones en 48 fondos. Le siguen Picton (US$ 1.949 millones, en 41 fondos) y VolcomCapital (US$ 1.556 millones o una participación de 12,4%).

En cuanto a inversión directa -segmento al que buscaría ingresar Yupa-, si bien las cifras de esta parte del negocio son privadas, se mantendrían los líderes como Picton y Vinci Compass, actores que coordinarían la relación con los grandes gestores para los inversionistas locales. Mientras que las más boutiques, como Link Capital, HMC, y XLC, toman fuerza en este segmento.