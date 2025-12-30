Acid Labs compra empresa chilena de desarrollo de software y tecnologías 2Brains

Luego de tres meses de negociaciones, este lunes se cerró la operación. 2Brains le aportará una facturación anual de US$ 10 millones a la fábrica de software local y unos 160 empleados.

Tras definir una estrategia de fusiones y adquisiciones para su crecimiento, la fábrica de software chilena, Acid Labs, cerró la compra de 2Brains, una compañía especializada en diseño y desarrollo de software, productos digitales y consultoría, con un fuerte foco en la industria bancaria.

La operación se enmarca en el plan de Acid Labs -fundada en 2006 por Gert Findel y Carlos Contreras- de combinar crecimiento orgánico e inorgánico para alcanzar los US$ 100 millones de facturación en el corto plazo, en una hoja de ruta que contempla la adquisición de una o dos compañías por año.

La adquisición de 2Brains se suma a la compra de Antarctic AI, una compañía especializada en machine learning para la minería, en febrero pasado.

La compañía compradora venía trabajando desde hace tiempo en una estrategia de crecimiento inorgánico. En 2024 estuvieron cerca de cerrar una adquisición en Argentina, proceso que no prosperó y que los llevó a definir una cartera de potenciales compras, la que considera ocho compañías -actualmente en evaluación-, en Chile y el extranjero.

En ese contexto, 2Brains apareció como una oportunidad particularmente atractiva, dijo Contreras. “Además de su capital humano y su orden financiero, tiene una presencia relevante en banca, una vertical donde queremos entrar con más fuerza, y capacidades avanzadas en diseño de productos digitales, experiencia de usuario (UX/UI) y capas de presentación”, afirmó.

Estas áreas, agregó Findel, se complementan con la oferta de Acid Labs, que está enfocada en infraestructura, nube e inteligencia artificial (IA).

La tecnológica 2Brains fue fundada en 2011 por el ingeniero civil industrial, Diego Acevedo, fundador de BBK, Grupo Global y la pastelería La Berlín, entre otros, y el informático Luis Cruz, CEO de la startup Contable (contabilidad digital para pequeñas y medianas empresas) y presidente de la gremial Mejor Industria TI (MITI).

La firma diseña y desarrolla productos digitales -desde la experiencia de usuario hasta el software- para grandes compañías, especialmente bancos, con la creación de portales, aplicaciones y flujos digitales para empresas, con clientes como RedSalud, Latam Airlines, Cencosud, Banco de Chile, Bci y Banco Bice.

Acevedo comentó a DF que al momento de cerrar la venta, 2Brains facturaba US$ 10 millones al año, contaba con 160 trabajadores, presencia en Chile y México, y unos 20 clientes, y no levantaron capital con inversionistas externos.

La operación

Contreras y Findel dijeron que tenían a 2Brains en su radar desde hace años, pues conocían a sus fundadores, pero recién en junio pasado iniciaron las negociaciones y el due dilligence (evaluación de antecedentes). La operación duró tres meses y se selló este lunes.

Con la compra, Cruz ingresa como accionista de Acid Labs, mientras que Acevedo sale de la operación, aludiendo a un “necesario” cambio de administración y para darle prioridad a sus otros emprendimientos.

“Son tres razones principales”, dijo Acevedo respecto de su salida. “Estaba convencido de que necesitábamos un nuevo liderazgo, yo tenía que salir como gerente general. Siempre me sentí como prestado en esta industria (de tecnología), con menos valor que entregar comparado con otras y es una oportunidad para reenfocar mi esfuerzo en las otras siete empresas”.

Agregó que este nuevo liderazgo para la siguiente etapa era necesario porque “no competimos con empresas chicas, acá compites con proveedores grandes, mundiales, como un Globant, Stefanini o Everis”.

Nueva estrategia

En términos operativos, Contreras comentó que la adquisición no contempla despidos. La idea es retener al equipo y reorganizar roles cuando sea necesario.

Explicó que con la operación refuerzan su capacidad de entrar en proyectos desde etapas tempranas, participando no solo en la construcción de software, sino también en el diseño conceptual de productos y servicios digitales, y contribuye a su objetivo de “ser una plataforma tecnológica regional”.

Acid Labs tiene un equipo de unas 600 personas en 18 países y opera bajo un modelo remoto.

Findel señaló que en 2026, además de continuar con las fusiones y adquisiciones, “queremos crecer y expandir nuestra base de capacidades en Chile, que es donde somos más fuertes, y avanzar en la dirección en la que estamos en México y Estados Unidos, especialmente en verticales como la banca y minería”.

Contreras comentó que el primer gran hito de esta estrategia es llegar a los US$ 100 millones de facturación anual (hoy están en unos US$ 40 millones). “Con esta compra sumamos US$ 10 millones, ojalá el próximo año podamos agregar unos US$ 20 millones”, dijo.