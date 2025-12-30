Más de 1 millón de personas y empresas se sumaron a la lista de deudores en el último año

El tramo con mayor incidencia es el de hasta UF 20, es decir, cerca de $ 800 mil, con un 20,6% del total. Le sigue el segmento de UF 50 a UF 200, que alcanzó el 17,7%.

La baja en la tasa de interés aplicada por el Banco Central en el último año -actualmente la TPM está en 4,5%- no solo le permite a las personas y empresas tener mejores condiciones de financiamiento. También, implica un alza en la cantidad de deudores.

A septiembre de 2025 -último dato disponible sobre esta materia en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)-, un total de 7 millones personas naturales y jurídicas integraron la lista de deudores en Chile, lo que implicó un aumento de 17,1% en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando la cifra alcanzó los 5,9 millones.

Considerando su masividad, la mayor proporción se encuentra en BancoEstado, que concentró 26,3% del total, seguido por Santander, con 18,4%.

El tramo con mayor número de deudores se ubicó en hasta UF 20 (cerca de $ 800 mil), con 20,6% del total; le sigue el segmento entre UF 50 a UF 200 (hasta $ 8 millones), que alcanzó 17,7%.

El aumento se explicó por factores asociados al sobreendeudamiento en los hogares, como “el estancamiento de los salarios reales y una débil recuperación del empleo”, según explicó el académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Nicolás Román.

Personas y empresas

Respecto al tipo de préstamos, los de créditos de consumo mostraron una situación diferente al panorama general del mercado.

A septiembre de este año, los créditos a personas naturales alcanzaron 3.987.455 personas con deudas, lo que implicó una caída de 1% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Sin embargo, la cartera de vivienda anotó 1.156.188 deudores, lo que significó un alza de 0,4% en un año, en línea con el dinamismo de este negocio gracias a los programas estatales como el Fogaes.

Asimismo, en el caso de los deudores de tarjetas de crédito se registró un alza de 11% a octubre de este año en comparación con el mismo mes del año pasado.

Banco Falabella se posicionó como la entidad con el mayor monto de deuda por este producto.

El panorama se replicó en las empresas, donde 62.242 entidades de diferentes tamaños se sumaron a la lista de deudores en un año, alcanzando un total de 1.230.267. De las cuales, 797 mil son microempresas.

En el tramo de hasta UF 200 se concentró el mayor número de deudores, con 30,2% del total.