Isabel Espejo, nueva gerenta general de Quillayes Surlat: “Somos los quintos en el mercado lácteo y tenemos espacio para seguir creciendo”

A seis años de la fusión entre Quillayes y Surlat, la compañía resultante busca rentabilizar la inversión que hicieron este 2025.

Fue en diciembre de 2019 cuando la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la fusión entre las empresas de productos lácteos, Quillayes y Surlat, lo que permitió que ambas compañías con presencia en el mercado nacional formaran una sola: Quillayes Surlat.

La firma resultante es un 51,5% de Kaiku (filial controlada por el grupo suizo Emmi y actual dueña de Surlat) y el restante 48,5% de Quillayes, empresa ligada a la familia Tagle Barriga.

Emmi explicó en su minuto que el principal potencial de la operación residía en la complementariedad de las dos compañías y sus carteras de productos: Quillayes es fuerte en el área de queso y especialidades, mientras que Surlat lo es en la leche UHT y productos frescos sin lactosa. Y en esos negocios buscaría seguir creciendo en el mercado lácteo nacional.

Eugenio Tagle, hijo de los fundadores de Quillayes, fue nombrado gerente general de la compañía tras la fusión y quedó encargado de diversificar las líneas de productos e impulsar a la nueva empresa. Cinco años después, da un paso al costado y asumirá como vicepresidente ejecutivo de la compañía.

A partir del primer día del año 2026, Isabel Espejo -la actual gerenta comercial-, asumirá como gerenta general de Quillayes Surlat, quien llega con la misma meta: seguir creciendo.

- ¿Qué participación tiene Quillayes Surlat en el mercado?

- Somos el quinto actor con la fusión de las dos empresas. Ciertamente, es algo en que estamos buscando seguir creciendo. Nosotros ya llevamos tres años seguidos creciendo por sobre el mercado y, por lo tanto, aumentando nuestra participación de mercado. Este 2025 fue un súper buen año para nosotros y buscamos seguir creciendo por sobre lo que va creciendo el mercado, el cual creció en torno a un 5%. Así que sí, fue un muy buen 2025, lo que nos tiene muy positivos respecto de lo que va a ser el 2026.

- ¿Cuánto buscan crecer este 2026?

- En los últimos tres años llevamos sobre 6% de crecimiento acumulado. Nuestro crecimiento proyectado para 2026 está en torno a ese 6%, pero también hay que buscar el crecimiento de la torta.

Hoy en Chile todos consumimos algún producto lácteo, entonces, tenemos que buscar cómo vamos haciendo que aumente la cantidad de porciones lácteas en el día. Queremos crecer en todas las familias de productos a partir del valor agregado para así ir expandiéndonos, tanto en el mundo del retail como en el mundo tradicional y el mundo del food service.

- ¿Cuál es el segmento más relevante para ustedes?

- Dentro del mercado, a nivel Chile y en términos de valor, diría que el segmento más grande es el de los quesos y el segundo más importante la leche, después vienen el yogurt y con esas tres tenemos sobre el 60% del mercado.

Para nosotros es distinto. La leche es el segmento más importante de Quillayes Surlat, después vienen los quesos y luego viene el yogurt. Lo que más vendemos es leche en términos de volumen y precio, lo que representa más menos la mitad de nuestra facturación. Los quesos son más de un 20% de nuestra facturación y en yogurt somos chicos aún, es menos de un 5%, pero somos muy conocidos y relevantes en el sector de (yogurt) griego.

- ¿Cómo están viendo la tendencia de la industria?

- Hay mucho de búsqueda del valor agregado a través de la leche; tienes consumidores mucho más informados y por esto hay tendencias muy marcadas, como por ejemplo, la de proteínas o la vuelta a lo natural.

Desde ahí viene el crecimiento: estar en una industria donde la materia prima es fuente de proteína natural altamente nutritiva te da una ventaja en la expansión. Eso, sin duda, va apoyando el desarrollo de los distintos segmentos. Por otro lado, la intolerancia a la lactosa es cada vez más común y esto para nosotros también es una fuente de crecimiento.

- ¿Qué nuevas inversiones tienen proyectadas?

- Durante el 2025 hicimos una inversión importante, de unos US$ 8 millones, en una nueva línea de leche UHT.

No se ven inversiones de ese nivel de magnitud para el 2026 porque proyectamos que comercialmente utilicemos esa capacidad que tenemos hoy día. Ahora, la inversión tiene una mirada de crecimiento de cara a los próximos cinco años, entonces vamos a ir viendo proyectos año a año.

En cuanto a nuevas marcas, por ahora no están en carpeta, pero sí buscamos seguir creciendo con los subgrupos dentro de las distintas familias de productos.

Creemos que tenemos varios desafíos en el mercado a nivel local, somos los quintos y todavía tenemos espacio para seguir creciendo a través de las marcas. Además, siempre está la posibilidad de la exportación, pero nuestro foco hoy día es local.