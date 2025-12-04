LarrainVial Activos se anota triunfo judicial por sanción de la CMF: Corte de Apelaciones ordena reabrir ventana probatoria y gestora cita a cinco nuevos testigos
La Corte de Apelaciones ordenó la reapertura por siete días de la ventana probatoria del proceso.
Noticias destacadas
Una victoria judicial se anotó la gestora LarrainVial Activos y sus exdirectores sancionados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Este martes, la Corte de Apelaciones ordenó la reapertura por siete días de la ventana probatoria del proceso y la gestora podrá aportar nuevas evidencias y citar testigos para intentar demostrar su tesis: que el regulador estaba al tanto de las irregularidades en STF Capital un año antes de su intervención.
Y la firma ya citó a cinco personeros y exvinculados a la CMF y a la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS).
LarrainVial Activos fue sancionada en la arista administrativa del Caso Factop, vinculada al fondo de inversión “Capital Estructurado I”, el que buscaba transformar deudas de Antonio Jalaff en una participación indirecta en Grupo Patio. Sin embargo, su objetivo nunca se concretó.
Por el caso, el regulador multó con UF 50 mil a la administradora y UF 4 mil a cada uno de sus exdirectores: Andrés Bulnes, Jaime Oliveira, Andrea Larraín, Sebastián Cereceda y José Correa.
Nuevos testigos
LarrainVial Activos ya saca provecho de la resolución. Durante el miércoles citó a personeros y exfuncionarios de la CMF y la BCS.
Los solicitados “deberán testificar al tenor del punto de prueba”, es decir, que “los funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero, en el período previo a la aprobación del fondo de inversión ‘Capital Estructurado I’, realizaron actuaciones, gestiones, diligencias o fiscalizaciones -o, en su caso, omitieron hacerlo- respecto de los incumplimientos patrimoniales, de solvencia y normativos que afectaban a STF Corredores de Bolsa SpA”, apuntó el texto.
Además, deberán detallar “si emitieron o no alertas, comunicaciones o advertencias al mercado, a la Bolsa de Comercio de Santiago o a otros intermediarios financieros sobre dichas irregularidades”, añadió.
Finalmente, se buscarán acreditar “las razones o fundamentos de tales actuaciones, omisiones o de la ausencia de alertas, a la luz de los antecedentes que obraban en poder de la autoridad antes de la creación del fondo”.
Para ello, citaron a la exanalista del departamento de análisis de intermediarios de la CMF, Marcela Mañas, para declarar sobre una carta que habría recibido por parte del exgerente general de STF Capital, Luis Flores.
Además, buscarán que “exponga las medidas o actuaciones que adoptó con posterioridad a dicha recepción, en particular, si puso en conocimiento de su jefatura los antecedentes contenidos en la carta”.
También, citaron al director de supervisión prudencial de intermediarios e infraestructura de la CMF, Cristián Villalobos, para que “confirme de la carta de fecha 13 de septiembre de 2022 (...) la cual adjuntaba copia de la carta remitida a la gerencia general de STF Corredores”.
También se le solicitará que declare sobre “las medidas o actuaciones que adoptó con posterioridad dicha recepción, en particular si puso en conocimiento de su jefatura los antecedentes contenidos en la misiva”.
Asimismo, citaron al director general supervisión de conducta de mercado de la CMF, Daniel García, para que confirme la recepción de una carta de enero de 2023 “remitida a él, por parte del gerente general de la BCS, adjuntando copia de la auditoría practicada a STF Corredores por la BCS”, y que exponga las medidas tomadas tras recibir la misiva.
A los tres personeros relacionados con la CMF se les solicitará, además, que señalen “las acciones implementadas por la CMF o por el departamento al que pertenece”, respecto a la BCS o STF”.
Por parte de la BCS, citó a su histórico exgerente general, José Antonio Martínez. “El objetivo es que reconozca las cartas que remitió y recibió en relación con STF Corredores, con fecha 27 de enero de 2023 y 9 de septiembre de 2022, y que declare sobre las medidas adoptadas por la BCS al tomar conocimiento de los hechos irregulares descritos en ellas”, apuntó el texto.
También citaron al gerente de auditoría y control de la entidad, Carlos Molina, con el objetivo de que “reconozca las cartas que remitió y recibió en relación con STF Corredores, con fecha 13 y 22 de septiembre de 2022 (...) y que informe sobre las comunicaciones y contactos sostenidos entre la BCS y la CMF, en relación con la auditoría practicada por la BCS a la referida corredora, el plan de acción propuesto y el seguimiento de éste”.
La tesis de LarrainVial
LarrainVial Activos y sus exdirectores buscarán demostrar que “la CMF contaba, desde 2022, con información cierta, completa y oportuna sobre gravísimas irregularidades operacionales y financieras de STF Corredores, advertida por la Bolsa de Comercio de Santiago”, argumentaron en su solicitud inicial de reapertura del periodo probatorio.
“La existencia del fondo -en los términos descritos- fue posible únicamente porque la CMF incumplió su mandato legal de fiscalización y prevención”, añadió.
En esta línea, “si la autoridad hubiese advertido al mercado o bloqueado las operaciones de STF Corredores en el momento oportuno, los reclamantes (los exdirectores) jamás habrían aprobado la creación del fondo, en que STF Corredores era un actor principal”, afirmó el texto.
La tesis se basa en dos misivas descubiertas en el proceso. La primera de ellas, una carta de fecha 13 de septiembre de 2022, del gerente de auditoría y control de la BCS, Carlos Molina, al director de supervisión prudencial de intermediarios e infraestructura de la CMF, Cristián Villalobos, en la que le adjunta copia de una carta de la misma fecha dirigida a la gerencia general de STF por el gerente general de la BCS.
Y otra, de fecha 27 de enero de 2023, de la gerencia general de la BCS al director general de supervisión de conducta de mercado del regulador, Daniel García, en la que le adjunta el informe de auditoría de la BCS a STF Corredores.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Qué efectos tienen los sindicatos en las empresas? La respuesta que dieron los mismos actores del mundo laboral
Un análisis impulsado por la Fundación Carlos Vial Espantoso mostró que, entre las firmas con organizaciones de trabajadores, los procesos de ascensos son más formales.
MOP abre oferta económica para concesión de Corredor Ruta 160 con inversión estimada de US$ 171 millones
El proyecto considera la habilitación de un corredor de transporte público bidireccional, de aproximadamente 14 Km, y se estima que absorberá la circulación de unos 80 mil viajes diarios.
UAI y Accenture crean inédita iniciativa de “células digitales” para resolver desafíos de industrias con talento universitario
Metis Talent Hub integrará a estudiantes de último año y recién egresados con expertos para desarrollar soluciones tecnológicas aplicadas en diversos sectores.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete