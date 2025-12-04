LarrainVial Activos se anota triunfo judicial por sanción de la CMF: Corte de Apelaciones ordena reabrir ventana probatoria y gestora cita a cinco nuevos testigos

La Corte de Apelaciones ordenó la reapertura por siete días de la ventana probatoria del proceso.

Una victoria judicial se anotó la gestora LarrainVial Activos y sus exdirectores sancionados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Este martes, la Corte de Apelaciones ordenó la reapertura por siete días de la ventana probatoria del proceso y la gestora podrá aportar nuevas evidencias y citar testigos para intentar demostrar su tesis: que el regulador estaba al tanto de las irregularidades en STF Capital un año antes de su intervención.

Y la firma ya citó a cinco personeros y exvinculados a la CMF y a la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS).

LarrainVial Activos fue sancionada en la arista administrativa del Caso Factop, vinculada al fondo de inversión “Capital Estructurado I”, el que buscaba transformar deudas de Antonio Jalaff en una participación indirecta en Grupo Patio. Sin embargo, su objetivo nunca se concretó.

Por el caso, el regulador multó con UF 50 mil a la administradora y UF 4 mil a cada uno de sus exdirectores: Andrés Bulnes, Jaime Oliveira, Andrea Larraín, Sebastián Cereceda y José Correa.

Nuevos testigos

LarrainVial Activos ya saca provecho de la resolución. Durante el miércoles citó a personeros y exfuncionarios de la CMF y la BCS.

Los solicitados “deberán testificar al tenor del punto de prueba”, es decir, que “los funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero, en el período previo a la aprobación del fondo de inversión ‘Capital Estructurado I’, realizaron actuaciones, gestiones, diligencias o fiscalizaciones -o, en su caso, omitieron hacerlo- respecto de los incumplimientos patrimoniales, de solvencia y normativos que afectaban a STF Corredores de Bolsa SpA”, apuntó el texto.

Además, deberán detallar “si emitieron o no alertas, comunicaciones o advertencias al mercado, a la Bolsa de Comercio de Santiago o a otros intermediarios financieros sobre dichas irregularidades”, añadió.

Finalmente, se buscarán acreditar “las razones o fundamentos de tales actuaciones, omisiones o de la ausencia de alertas, a la luz de los antecedentes que obraban en poder de la autoridad antes de la creación del fondo”.

Para ello, citaron a la exanalista del departamento de análisis de intermediarios de la CMF, Marcela Mañas, para declarar sobre una carta que habría recibido por parte del exgerente general de STF Capital, Luis Flores.

Además, buscarán que “exponga las medidas o actuaciones que adoptó con posterioridad a dicha recepción, en particular, si puso en conocimiento de su jefatura los antecedentes contenidos en la carta”.

También, citaron al director de supervisión prudencial de intermediarios e infraestructura de la CMF, Cristián Villalobos, para que “confirme de la carta de fecha 13 de septiembre de 2022 (...) la cual adjuntaba copia de la carta remitida a la gerencia general de STF Corredores”.

También se le solicitará que declare sobre “las medidas o actuaciones que adoptó con posterioridad dicha recepción, en particular si puso en conocimiento de su jefatura los antecedentes contenidos en la misiva”.

Asimismo, citaron al director general supervisión de conducta de mercado de la CMF, Daniel García, para que confirme la recepción de una carta de enero de 2023 “remitida a él, por parte del gerente general de la BCS, adjuntando copia de la auditoría practicada a STF Corredores por la BCS”, y que exponga las medidas tomadas tras recibir la misiva.

A los tres personeros relacionados con la CMF se les solicitará, además, que señalen “las acciones implementadas por la CMF o por el departamento al que pertenece”, respecto a la BCS o STF”.

Por parte de la BCS, citó a su histórico exgerente general, José Antonio Martínez. “El objetivo es que reconozca las cartas que remitió y recibió en relación con STF Corredores, con fecha 27 de enero de 2023 y 9 de septiembre de 2022, y que declare sobre las medidas adoptadas por la BCS al tomar conocimiento de los hechos irregulares descritos en ellas”, apuntó el texto.

También citaron al gerente de auditoría y control de la entidad, Carlos Molina, con el objetivo de que “reconozca las cartas que remitió y recibió en relación con STF Corredores, con fecha 13 y 22 de septiembre de 2022 (...) y que informe sobre las comunicaciones y contactos sostenidos entre la BCS y la CMF, en relación con la auditoría practicada por la BCS a la referida corredora, el plan de acción propuesto y el seguimiento de éste”.

La tesis de LarrainVial

LarrainVial Activos y sus exdirectores buscarán demostrar que “la CMF contaba, desde 2022, con información cierta, completa y oportuna sobre gravísimas irregularidades operacionales y financieras de STF Corredores, advertida por la Bolsa de Comercio de Santiago”, argumentaron en su solicitud inicial de reapertura del periodo probatorio.

“La existencia del fondo -en los términos descritos- fue posible únicamente porque la CMF incumplió su mandato legal de fiscalización y prevención”, añadió.

En esta línea, “si la autoridad hubiese advertido al mercado o bloqueado las operaciones de STF Corredores en el momento oportuno, los reclamantes (los exdirectores) jamás habrían aprobado la creación del fondo, en que STF Corredores era un actor principal”, afirmó el texto.

La tesis se basa en dos misivas descubiertas en el proceso. La primera de ellas, una carta de fecha 13 de septiembre de 2022, del gerente de auditoría y control de la BCS, Carlos Molina, al director de supervisión prudencial de intermediarios e infraestructura de la CMF, Cristián Villalobos, en la que le adjunta copia de una carta de la misma fecha dirigida a la gerencia general de STF por el gerente general de la BCS.

Y otra, de fecha 27 de enero de 2023, de la gerencia general de la BCS al director general de supervisión de conducta de mercado del regulador, Daniel García, en la que le adjunta el informe de auditoría de la BCS a STF Corredores.