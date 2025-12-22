Gobierno pide la renuncia al director de la "Tía Rica" tras el escándalo luego que Contraloría detectó que personas con antecedentes penales empeñaron bienes
La renuncia se hará efectiva desde hoy, informaron desde el Ministerio del Trabajo.
Noticias destacadas
Finalmente, y luego de que la Contraloría General de la República (CGR) revelara que la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep), popularmente conocida como la "Tía Rica", tuviera significativas fallas en sus procesos de control, el Ministerio del Trabajo le pidió la renuncia al director del servicio, Cristóbal Sepúlveda Miranda.
"El cargo fue proveído a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), dicha subrogancia legal recaerá desde hoy en el jefe jurídico de la institución, Juan Andrés Troncoso. La renuncia se hará efectiva desde este lunes 22 de diciembre", informó la cartera hoy a través de un comunicado.
La polémica estalló ya que el informe de la CGR reveló que entre 2023 y 2024, 1.681 personas con antecedentes penales empeñaron bienes (joyas y alhajas) por un total de $ 1.507 millones y, además, no retiraron posteriormente las prendas empeñadas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
“No todo puede atribuirse al Covid-19”: la respuesta del MOP a Concesionaria del Aeropuerto de Arica que acusa daño por US$ 43 millones tras la pandemia
Ministerio dijo que el informe económico elaborado por Econsult “no resulta idóneo para acreditar un perjuicio indemnizable, al basarse en un contrafactual monocausal, proyecciones especulativas y supuestos no contrastados”.
BRANDED CONTENT
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete