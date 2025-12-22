Gobierno pide la renuncia al director de la "Tía Rica" tras el escándalo luego que Contraloría detectó que personas con antecedentes penales empeñaron bienes

Finalmente, y luego de que la Contraloría General de la República (CGR) revelara que la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep), popularmente conocida como la "Tía Rica", tuviera significativas fallas en sus procesos de control, el Ministerio del Trabajo le pidió la renuncia al director del servicio, Cristóbal Sepúlveda Miranda.

"El cargo fue proveído a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), dicha subrogancia legal recaerá desde hoy en el jefe jurídico de la institución, Juan Andrés Troncoso. La renuncia se hará efectiva desde este lunes 22 de diciembre", informó la cartera hoy a través de un comunicado.

La polémica estalló ya que el informe de la CGR reveló que entre 2023 y 2024, 1.681 personas con antecedentes penales empeñaron bienes (joyas y alhajas) por un total de $ 1.507 millones y, además, no retiraron posteriormente las prendas empeñadas.