Coeva de Biobío aprueba proyecto eólico Junquillos de Colbún que involucra casi US$ 600 millones

La iniciativa enfrentó un proceso de consulta indígena que se extendió entre julio de 2023 y diciembre de 2025. El inicio de la construcción está estimada para el segundo semestre de 2026.

Por unanimidad, con 10 apoyos contra cero, este lunes la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Biobío aprobó el "Parque Eólico Junquillos" de la empresa Colbún, cuya inversión alcanza los US$ 570 millones.

La iniciativa, ingresada en el año 2022 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), debió enfrentar un proceso de consulta indígena que se extendió entre julio de 2023 y diciembre de 2025.

Precisamente, en junio la firma solicitó suspender el plazo de evaluación del proyecto hasta el 30 de octubre de este año, lo que fue concedido por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Entre los argumentos que esgrimió fue para tener "tiempo y espacio para incorporar un mayor avance del proceso de consulta indígena".

La iniciativa, ubicada en la comuna de Mulchén, en la Región del Biobío, corresponde a un proyecto de generación de energía eléctrica que consiste en la construcción y operación de un Parque Eólico constituido por 63 aerogeneradores, los que tendrán una potencia nominal de hasta 7,5 MW cada uno, totalizando una potencia nominal instalada de hasta 472,5 MW.

La energía generada por el parque eólico será evacuada a través de una red colectora subterránea de 33 kV, que conducirá la energía eléctrica desde cada aerogenerador hacia la Subestación elevadora Junquillos, la que tendrá por objetivo elevar la tensión de la energía eléctrica desde 33 kV hasta 220 kV, para luego evacuar dicha energía a través de una Línea de Alta Tensión de 2x220 kV de 11,9 km de longitud.

Lo anterior, con el propósito de transportar la energía eléctrica generada en el parque hacia la subestación Mulchén (existente), emplazada en la comuna de Mulchén.

De acuerdo al Informe Consolidado de Evaluación (ICE), emitido el 12 de diciembre, la fecha estimada de inicio de la construcción es el segundo semestre de 2026. Mientras, el comienzo de la operación está contemplada para el primer semestre de 2029.

Durante su fase máxima de construcción se proyecta la creación de hasta 923 puestos de trabajo.

Reacción de la empresa

Tras la votación, en un comunicado, Colbún valoró la aprobación unánime de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, el cual además es el primer proyecto eólico de la compañía en la Región del Biobío.

“La aprobación del proyecto Parque Eólico Junquillos es una buena noticia, porque viene a fortalecer la cartera diversificada de proyectos de energía que Colbún está impulsando con el objetivo de tener las opciones de desarrollo más competitivas del mercado para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y una transición energética responsable”, señaló en el escrito, el CEO de Colbún, José Ignacio Escobar.

La firma señaló que el inicio de construcción de Junquillos está sujeto a las necesidades de sus clientes y del sistema eléctrico nacional, y que cuando dicha decisión sea tomada, será previa y oportunamente informada a las comunidades y grupos de interés local.