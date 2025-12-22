Gerenta general de Desarrolla Biobío es formalizada por cuasidelito de lesiones graves gravísimas y denegación de auxilio tras accidente vehicular

La ejecutiva quedó con medida cautelar de arraigo nacional y su puesto será asumida de manera subrogante por el subgerente de Atracción de Inversiones, Danny Baesler.

En un hecho que se escapó de la órbita de lo netamente gremial o empresarial y se trasladó al ámbito de la crónica policial, Macarena Vera, gerenta general de la Corporación Desarrolla Biobío, fue formalizada este domingo por su presunta responsabilidad en el atropello de una mujer de 55 años en el centro de Concepción, que fue derivada a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional, donde permanece en coma inducido, con riesgo vital.

La ejecutiva fue formalizada por cuasidelito de lesiones graves gravísimas y denegación de auxilio, ya que tras el incidente se retiró del lugar sin prestar ayuda a la víctima ni llamar a Carabineros, y quedó con medida cautelar de arraigo nacional.

El accidente se registró cerca de las 17:00 horas del jueves 18 de diciembre, en la intersección de avenida O’Higgins con calle Salas. Vera fue detenida por personal policial cerca de las 21:00 horas y en su declaración inicial señaló no haber advertido el atropello.

Asume subrogante

Corporación Desarrolla Biobío emitió una declaración pública lamentando lo ocurrido y expresando su preocupación por el estado de la víctima.

Mientras se desarrolla el proceso judicial, la gerencia general será asumida de manera subrogante por el actual subgerente de Atracción de Inversiones, Danny Baesler.

Desarrolla Biobío es una entidad público-privada de la Región del Biobío creada para impulsar el desarrollo regional conectando sectores clave (público, empresas, academia y sociedad civil) y transformando el potencial de la zona en oportunidades concretas, con un fuerte enfoque en la colaboración y la planificación a largo plazo, incluyendo la actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo.