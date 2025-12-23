Gerente de la división de negocios y productos de Transbank deja su cargo tras 25 años

Ricardo Blumel renunció a la empresa de adquirencia y por el momento, sus labores las asumirá el gerente general, Sergio Ávila.

Este lunes, el gerente de la división de negocios y productos de Transbank, Ricardo Blumel renunció a la empresa de adquirencia luego de 25 años trabajando en ella.

El ingeniero civil de la Universidad de Concepción, entró a la empresa como gerente de marketing, cargo que ocupó durante 13 años. Luego, se desarrolló como gerente de la división de marketing y estrategia, para finalmente trabajar por tres meses en la gerencia de negocios y productos.

Desde su salida, sus labores como líder de la división serán relevadas de manera temporal, por el gerente general de la empresa, Sergio Ávila.

Las otras salidas

La partida de Blumel se suma a una serie de salidas, como la del gerente de la división comercial, Guillermo González en septiembre de este año, quien dejó la firma luego de cuatro años en el puesto.

Asimismo, en esa fecha también se despidió de la empresa la gerenta de la división de riesgo, María Mercedes Mora, quien estuvo por casi 10 años en el cargo y más de 15 en Transbank.

Además, en agosto, la gerenta divisional de administración, finanzas y procesos, Andrea Álvarez, renunció a la entidad luego de cuatro años, para incorporarse como CFO en Tenpo.