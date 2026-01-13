Vocera de Kast aborda el traspié tras el rechazo del corredor humanitario con Perú: “No hay ningún fracaso, todo lo contrario"

La portavoz del Presidente electo, Mara Sedini, relativizó los dichos del mandatario peruano y subrayó que el corredor humanitario es solo una de las propuestas en evaluación, enfatizando que las conversaciones siguen siendo “preliminares”.

Las declaraciones del Presidente de Perú, José Jerí, quien descartó la posibilidad de avanzar en un corredor humanitario para el retorno de migrantes irregulares a sus países de origen, marcaron este martes un primer punto de fricción en la agenda internacional del Presidente electo José Antonio Kast, a poco más de dos meses de asumir en La Moneda.

Fue en una entrevista concedida a CNN en Español donde el mandatario peruano cerró la puerta a la iniciativa, desechando de plano la opción de abrir territorio peruano para concretar el plan impulsado por su futuro homólogo chileno.

Tras esos dichos, la vocera de la Oficina del Presidente Electo (OPE), Mara Sedini, abordó el tema desde las oficinas de la denominada "Moneda chica", en calle La Gloria 88, relativizando el impacto de las declaraciones y subrayando que las conversaciones aún se encuentran en una etapa preliminar.

“Las declaraciones del Presidente de Perú no nos desvían de esa agenda. Seguimos orientados en las distintas y profundas medidas que se van a implementar a partir del 11 de marzo y las conversaciones siguen siendo preliminares”, afirmó.

Consultada sobre si el escenario quedaba cerrado tras los dichos del mandatario peruano, Sedini se mostró optimista y sostuvo que el diálogo continúa abierto. “El corredor humanitario es una de las propuestas que se plantean a los distintos países, que queda mucho por seguir conversando y estamos seguros que vamos a llegar a puerto con la gran mayoría de los países que están sufriendo con la crisis migratoria”, señaló.

En esa línea, la vocera también fue enfática al decir que el proceso requiere tiempo y más instancias de diálogo. “Los debates a veces requieren más de una conversación y nosotros esperamos que llegue a puerto con los distintos países, y lamentamos que algunos estén celebrando que hoy día que ni siquiera el Presidente ha llegado a La Moneda”, señaló.

La probable ministra secretaria general de Gobierno descartó que se trate de un revés para el Gobierno entrante: “No hay ningún fracaso, todo lo contrario. La agenda migratoria del Presidente electo toma forma”.

Finalmente, recordó que el corredor humanitario es solo una de las múltiples medidas contempladas en el programa del Presidente electo, dentro de las cuáles destacó los cambios en la legislación, el cierre de fronteras, las expulsiones y visas regulares para quienes salgan del país.

"Hay una lista de medidas que es bastante amplia. El corredor humanitario es uno solo de ellas”, cerró.

Reunión con Boric

En tanto, desde la Presidencia de la República informaron que el Presidente electo acudirá este jueves a una reunión con el Presidente de la República, Gabriel Boric, para continuar con las labores de transición entre ambas administración.

La cita se celebrará desde las 8 de la mañana en el Palacio de La Moneda.

El anuncio viene precedido por fricciones entre el mandatario saliente y el entrante durante la última semana, tensión que pareció descomprimirse luego de la participación de Kast y Boric este lunes en el Congreso del Futuro.