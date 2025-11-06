Click acá para ir directamente al contenido
Cambio climático

En momentos de COP30: las propuestas de Jara, Matthei, Kast y Kaiser para enfrentar el cambio climático

Jara apuesta por una transición ecológica justa, Matthei por una economía carbono-neutral, Kast por desregulación y Kaiser por un desarrollo con mínima intervención estatal.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Jueves 6 de noviembre de 2025 a las 18:10 hrs.

Evelyn Matthei José Antonio Kast Jeannette Jara Johannes Kaiser elecciones presidenciales Cambio Climático medioambiente
<p>En momentos de COP30: las propuestas de Jara, Matthei, Kast y Kaiser para enfrentar el cambio climático</p>

