Isapres golpeadas, clínicas sólidas y un proceso abierto con el Estado: el saldo de UHG tras sus años en Banmédica

En enero de 2018, UnitedHealth Group (UHG) tomó el control de Empresas Banmédica, que hasta entonces tenía como sus principales accionistas a los grupos Penta y Fernández León. Pagó cerca de US$ 2.800 millones y se quedó con más del 96% de las acciones.

Casi ocho años más tarde, la norteamericana se despide del país luego de, en julio de 2024, solo unos meses después de que se aprobara la Ley corta -que implementó los fallos de la Corte Suprema que obligan a las isapres a realizar devoluciones masivas a sus afiliados- y en medio de un proceso de salida de todo el continente latinoamericano.

Vendió Banmédica en cerca de US$ 1.000 millones a la brasileña Patria Investments, que llega junto a la firma local Linzor Capital Partners: US$ 800 millones que se pagan ahora y otros US$ 220 millones relativos a pasivos regulatorios. En Brasil, donde había invertido US$ 5.000 millones por el grupo Amil en 2012, salió por US$ 500 millones y reconociendo una pérdida de US$ 7.000 millones en sus balances.

“Esta transacción marca la fase final de la salida planificada de UHG de los mercados sudamericanos”, declaró la gigante este martes. “UHG se complace en haber contribuido a los sistemas de salud chileno y colombiano y agradece el valioso compromiso, excelencia y profesionalismo de todos los equipos locales de Empresas Banmédica”.

Isapres, clínicas... y el Estado

Con todo, saldo y deuda millonaria incluida, Banmédica sigue manteniéndose como el principal conglomerado de salud del país, pero ha sufrido golpes, principalmente en el segmento de isapres, donde ha sentido la fuga masiva de afiliados del sistema.

En diciembre de 2017, la isapre Banmédica contaba con casi 702 mil beneficiarios (cotizantes más cargas), mientras que Vida Tres, su otra aseguradora enfocada en pacientes de segmentos altos, contaba con poco más de 149 mil. En octubre de este año -los datos más recientes publicados por la Superintendencia de Salud-, estas cifras cayeron a 572 mil y 141 mil, respectivamente. Así, UHG se despide con cerca de un 16% menos de afiliados en Chile. A esto, eso sí, hay que sumar cerca de 316 mil afiliados que tiene Colmédica en Colombia.



La caída, vale decir, es transversal a la industria y, de hecho, sigue siendo el grupo con mayor cantidad de beneficiarios, sumando a las dos aseguradoras. La sola isapre Banmédica sigue firme en el segundo lugar en cuanto a afiliados, superada apenas por Colmena (del grupo Bethia), que tiene cerca de 7 mil más que ella.

El holding, además, perdió uno de los países en los que estaba presente. Ahora, Patria y Linzor compraron los activos de Chile y Colombia, pero mucho antes, en noviembre de 2024, ya había vendido su filial peruana (Empremédica) al grupo Romero en cerca de US$ 300 millones.

En contraste, el negocio prestador se ha mantenido fuerte y, de hecho, siempre fueron los activos que eran vistos con mejores ojos por parte de todos los que ofertaron para quedarse con Banmédica. El holding dejó de reportar y hacer públicas sus memorias, pero en la última de ellas que se conoció, del año 2023, contaba con más de 2 mil camas, 541 mil m2 construidos y 134 pabellones.

La Clínica Santa María, el buque insigne del segmento prestador, ha seguido avanzando con sus inversiones: abrió un centro en Vitacura y una clínica en Los Dominicos, en el marco de una estrategia para ampliarse en el sector oriente. A ella se suman la Red Dávila (Vespucio y Recoleta) y las clínicas Biobío y Ciudad del Mar, además de Vidaintegra. En Colombia, en ese vértice de negocios, el holding tiene las clínicas del Country y La Colina, además de una red denominada Unidad Médica y de Diagnóstico.

Pero mucho más allá de los activos, el gran flanco abierto que deja UHG es el que activó en 2023 (a través de su filial británica) mediante una carta enviada al Presidente Gabriel Boric para poner en marcha el mecanismo de resolución de conflictos establecido en Tratados de Libre Comercio (TLC) para pedir compensaciones al Estado de Chile, al que acusó en esa misiva de haber “incurrido en una serie de acciones y omisiones que han dañado, y continúan dañando, la inversión de UHG y el valor de Banmédica”, haciendo referencia a los polémicos fallos de la Corte Suprema contra las isapres.

Recientemente, la dueña de Cruz Blanca, la inglesa Bupa, concretó su demanda contra el Estado en el Ciadi. ¿Qué pasa con UHG? De acuerdo a conocedores, esa conversación sigue en curso, pero se vio muy paralizada por el proceso de venta. Ahora, queda la duda si eso se traspasó a Patria junto a la empresa, o seguirá en manos de la estadounidense.