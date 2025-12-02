Estadounidense UnitedHealth Group se despide de Empresas Banmédica: "Se complace en haber contribuido a los sistemas de salud chileno y colombiano"

Tras vender la filial latinoamericana a la brasileña Patria Investments, la gigante mundial empieza a sellar su "salida planificada" de la región.

La megacompañía estadounidense UnitedHealth Group (UHG) había guardado silencio luego de confirmarse el cierre de la venta de Empresas Banmédica, su única filial latinoamericana que le quedaba y que puso en venta hace casi un año atrás.

Ante una consulta de DF, mediante una breve declaración, la norteamericana señaló que efectivamente el día sábado firmó un acuerdo con una sociedad ligada a la brasileña Patria Investments para vender sus operaciones en Chile y Colombia. "Esta transacción marca la fase final de la salida planificada de UHG de los mercados sudamericanos", señaló UHG.

La firma puntualizó que el trato está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales para este tipo de operaciones, incluyendo la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Respecto a la enajenada filial, dueña de isapres y clínicas, la gigante aseguró que "Empresas Banmédica seguirá enfocada en sus beneficiarios y pacientes, brindando acceso oportuno a una atención médica de alta calidad y entregando continuidad de todos los servicios y manteniendo los más altos estándares de atención".

"UHG se complace en haber contribuido a los sistemas de salud chileno y colombiano y agradece el valioso compromiso, excelencia y profesionalismo de todos los equipos locales de Empresas Banmédica", cerró.