Patria Investments selló el negocio del año: la jugada maestra de la brasileña para quedarse con Banmédica

Por un monto cercano a los US$ 1.000 millones (incluyendo pasivos regulatorios) y acompañada de Linzor Capital, logró ganar un deal particularmente competitivo. En el último minuto.

No fue solo porque son pocos los negocios de firmas locales que se discuten en torno a los US$1.000 millones o más: lo fue por la envergadura de quienes ofertaron por los activos en venta; por la intensa competencia entre ellos; y, por supuesto, por tratarse de Empresas Banmédica, el principal conglomerado de salud, tan grande como emblemático en el sector.

Y finalmente fue la gestora de fondos brasileña Patria Investments -dueña en Chile de Moneda Asset Management- la que dio el golpe y se logró quedar con el disputado holding, de cuya propiedad ahora saldrá la megacompañía estadounidense UnitedHealth Group (UHG).

A pesar de ser ellos los representantes oficiales de la oferta, no llegan solos. Durante el proceso de venta, se sumó a su equipo la firma de private equity Linzor Capital Partners -exdueña de la isapre Cruz Blanca-, fundada en 2006 por un grupo de exJPMorgan: Tim Purcell, Alfredo Irigoin y Carlos Ingham.

Según conocedores, la venta del grupo Banmédica se selló en torno a unos US$ 1.000 millones. Esto se compone en un monto que iría entre los US$ 750 y US$ 800 millones que se desembolsarán ahora, además de otros US$ 220 millones de pasivos regulatorios que asumirán los compradores, principalmente relacionados a la deuda que tienen las isapres del grupo con sus propios afiliados debido a los fallos de la Corte Suprema que, a su vez, fueron implementados por la Ley corta.

Cabe recordar que el paquete incluye a las isapres Banmédica y Vida Tres, pero también a las clínicas Santa María, Dávila, Vespucio, Biobío y Ciudad del Mar; la red Vidaintegra; la unidad de rescate móvil Help; además de tres prestadores y participaciones en firmas de seguros en Colombia.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El batacazo

Quienes participaron, cuentan que el proceso liderado por BTG Pactual, también desde Brasil, se definió en el último minuto de los más de 16 meses que duró.

Atrás quedaron prestadores de salud como la peruana Auna, la estadounidense Christus Health y el propio Grupo Alemana; y un fondo que había conformado el socio de Southern Cross, Raúl Sotomayor.

Pero quienes llegaron peleando palmo a palmo a la final fue un consorcio reunido por LarrainVial, que contaba con grandes empresarios locales: Leonidas Vial, Guillermo Harding, Eduardo Elberg, José Luis del Río y Aníbal Larraín. Además, la firma de capitales colombianos y franceses Colpatria los acompañaba para quedarse con los activos de Colombia. Las fuentes coinciden en que, hasta hace pocas semanas, todo apuntaba a que ellos se quedarían con el primer lugar, sin embargo, Patria logró dar el batacazo en la llegada a la meta.

El vuelco ocurrió con tanta celeridad, cuentan las fuentes, que a LarrainVial ni siquiera le han comunicado que el proceso cerró con otro comprador, lo que ha causado molestias dentro de esa firma.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

¿Qué hizo Patria para ganar tan férrea competencia? Un ejecutivo que participa de las negociaciones plantea que en la gestora deben estar celebrando porque “ganaron una subasta millonaria por un dólar de diferencia”. Con esto, no se refiere necesariamente a un tema de precio, pero hubo otros detalles que definieron la decisión de UHG.

Si hace meses ya se había descartado a los otros prestadores para tener menos trabas de libre competencia, esa lógica de vender de la manera más ágil posible, siguió pesando en el proceso.

Algunos dicen que fue un tema de simplicidad: que era más fácil negociar con un solo actor (vía Patria) y que las aprobaciones en Colombia serían más fáciles con ellos. Otros, plantean que Patria estuvo dispuesta a ceder en ciertas condiciones del contrato de compraventa, lo que convenció a UHG. Por ahora, eso permanece en la duda, porque aún no se conoce el SpA.

Sobre los aportantes de los fondos de Linzor y Patria, todavía no se saben nombres, pero en el mercado se cree que participan varios inversionistas institucionales. Según una fuente, el fondo de Linzor tenía un ticket mínimo de cerca de US$ 1,5 millones, lo que podría significar que haya una gran cantidad de nuevos accionistas.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Próximos pasos

Lo que sí está confirmado es que la sociedad ligada a Patria que comprará es Healthcare MX Holdings, con sede en Madrid, y que a su vez, es controlada por HMCX UK, otra firma con sede en el Reino Unido. En ambos directorios participa el colombiano Diego Chona, líder de private equity de la brasileña. En esa firma, por el lado chileno, el hombre clave fue Pablo Echeverría, uno de los fundadores y hoy presidente de Moneda que, además, se convirtió en socio de Patria.

La valla, ahora, son las aprobaciones regulatorias: debe pasar por las autoridades financieras y de libre competencia, tanto en Chile como en Colombia. Algunos consideran que eso tomará un año, pero hay otros más optimistas que consideran que en el primero de los países serán entre cuatro y seis meses y, en el segundo, entre seis y nueve.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Queda la duda, todavía, de qué buscarán Patria y Linzor con la compañía. Durante el proceso, muchos decían que los ofertantes financieros buscaban desguazar Banmédica y vender sus partes por separado, dado que UHG vendió barato. Cuando compró la firma a los grupos Penta y Fernández León, pagó US$ 2.800 millones.

No obstante, otros dicen que tanto Patria como Moneda son inversionistas a largo plazo, que se quedan en las compañías y buscan impulsarlas. Pero para eso, todavía queda mucho paño que cortar.