Banmédica oficialmente tiene nuevo dueño: sociedad ligada a la brasileña Patria se quedará con el control del conglomerado de salud

La firma se hará con la empresa de la mano de Linzor Capital Partners, antiguos dueños de Cruz Blanca. Ahora debe esperar las aprobaciones de autoridades financieras y de libre competencia.

Tras un año y cuatro meses de un bullado proceso, finalmente se selló la venta de Empresas Banmédica, el principal conglomerado de salud del país.

La megacompañía estadounidense UnitedHealth Group (UHG) terminó de tomar la decisión en los últimos metros de la carrera y se inclinó finalmente por la gestora de fondos brasileña Patria Investments, dueña de la chilena Moneda Asset Management.

El cierre de la transacción fue oficializado al mercado en la noche de este domingo, a través de la compañía de seguros Help, que envió un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En esa comunicación, se explica que UHG vendió la sociedad Bordeaux Holding SpA (controladora del grupo Banmédica) a Healthcare MX Holdings, una sociedad que está ligada a la financiera brasileña. Cabe recordar que ese paquete incluye las isapres Banmédica y Vida Tres; las clínicas Santa María, Dávila, Vespucio, Biobío y Ciudad del Mar; la red Vidaintegra; la unidad de rescate móvil Help; además de tres prestadores y participaciones en firmas de seguros en Colombia.

Patria no llega sola. Durante el proceso de venta, se sumó a su oferta la firma de private equity Linzor Capital Partners, fundada en 2006 por los exJPMorgan, Tim Purcell, Alfredo Irigoin y Carlos Ingham. Linzor, anteriormente, ya había sido la controladora de Isapre Cruz Blanca, cuya propiedad compartía con el Grupo Said antes de que llegara la británica Bupa.

Estas financieras superaron en la recta final a un consorcio del que formaban parte grandes empresarios locales: Leonidas Vial, Guillermo Harding, Eduardo Elberg, José Luis del Río y Aníbal Larraín. Según conocedores de la transacción, la decisión se tomó en el último minuto y, finalmente, firmaron este sábado. Previamente, ya habían quedado fuera del proceso distintos participantes, que iban desde grupos de salud como Christus Health y el Grupo Alemana, hasta otros grupos financieros, como uno que lideraba el socio de Southern Cross, Raúl Sotomayor.

Con todo, vale decir que todavía queda tiempo para el cambio de control, dado que la transacción tiene que ser revisada por autoridades financieras y de libre competencia tanto en Chile como en Colombia. Algunas fuentes que participan de las negociaciones estiman que eso podría tardar incluso un año.

En su hecho esencial, Help señaló que la transacción debe pasar por la autorización de la CMF -por implicar a una compañía de seguros de vida- y cualesquiera otras aprobaciones que resulten exigibles conforme a la legislación y regulación aplicables. "La administración, operaciones y cumplimiento de obligaciones de la compañía continuarán desarrollándose con total normalidad, sin alteraciones en las coberturas de seguros, vigencia de pólizas ni atención de asegurados y beneficiarios", agregó.