Click acá para ir directamente al contenido

Controladora británica de Isapre Cruz Blanca presenta solicitud de arbitraje contra el Estado de Chile ante el Ciadi
Inicio Empresas Salud
Salud

Controladora británica de Isapre Cruz Blanca presenta solicitud de arbitraje contra el Estado de Chile ante el Ciadi

Esto implica que Bupa ingresará una millonaria demanda tras fracasar las consultas amistosas con Cancillería, iniciadas luego de los fallos de la Corte Suprema contra las aseguradoras, que desembocaron en una devolución masiva de dineros a los afiliados.

Por: Azucena González

Publicado: Miércoles 26 de noviembre de 2025 a las 17:52 hrs.

BUPA isapres demanda Ciadi Cancillería Azucena González
<p>Controladora británica de Isapre Cruz Blanca presenta solicitud de arbitraje contra el Estado de Chile ante el Ciadi</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

“Una enorme mentira” y “una canallada”: directores de Grupo Patio declaran por primera vez en caso Factop y apuntan contra los Jalaff
2
Empresas

Elon Musk por la alianza de Starlink con Entel en Chile: "Esto salvará la vida de personas que viven en lugares remotos"
3
Empresas

Las tres mayores constructoras consolidan su repunte en 2025: utilidades crecen a septiembre y el negocio minero emerge como el motor del ciclo
4
Mercados

¿Quién es Alejandro Bezanilla? El histórico ejecutivo que dejará la gerencia general de Habitat tras encabezar procesos clave de la AFP
5
Mercados

Tras superar los 10.000 puntos, el IPSA modera su avance, pero igual cierra con su máximo histórico 60 del año
6
Empresas

Dónde llenan su despensa los chilenos: supermercados retoman la preferencia de los consumidores
7
Economía y Política

Senado salvó al exministro Diego Pardow al rechazar la acusación constitucional en su contra
8
Mercados

Dólar se hunde casi $ 10 al cierre por subida del cobre tras presiones de Codelco para elevar prima a clientes chinos
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI
PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete