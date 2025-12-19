Con ostras y asado braseado: El almuerzo en que Kast y Quiroz llamaron a empresarios argentinos a invertir

Un llamado a fortalecer la alianza comercial entre Chile y Argentina fue el mensaje principal del Presidente electo, José Antonio Kast, y su jefe del equipo económico, Jorge Quiroz, en la reunión almuerzo que sostuvieron en Buenos Aires el martes pasado ante unos 50 empresarios trasandinos a quienes invitaron a seguir invirtiendo en nuestro país y desarrollar proyectos conjuntos.



El futuro mandatario enfatizó sus prioridades y el economista los ejes financieros llamando a aprovechar las potencialidades de poder conectar yacimientos de gas en Argentina con puertos chilenos, avanzar en desaladoras; y en proyectos de energías renovables. La delegación chilena también estuvo integrada por Susana Jiménez (CPC), Rosario Navarro (Sofofa), Luis Felipe Gazitúa y Francisco Pérez Mackenna.



El “menú presidencial” fue especialmente preparado por el restaurante Mediterráneo del Hotel Intercontinental y se inició con una recepción de “brioche, camembert y chutney de fruta” seguido de “cracker, salmón ahumado, polvo de pistaccio, queso hierbas, ostras gratinadas en panko y manteca de ajo asado”.



La entrada fue de burratina, cremoso de calabaza cítrica, pepino, rabanito fresco, olivas secas y cracker de semillas. El plato principal fue de “asado braseado, mbeyú, vegetales de estación, salsa oporto, y sweet chili yogurt”. De postre “mousse de baileys y praliné de avellanas” acompañado de café, té y “petit fours”.



Actualmente más de 800 empresas chilenas están presentes en Argentina, con inversiones que superan los US$ 25 mil millones y un intercambio comercial cercano a los US$ 8 mil millones anuales; todas cifras que se esperan superar a partir del 11 de marzo del 2026.