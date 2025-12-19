Click acá para ir directamente al contenido
Con ostras y asado braseado: El almuerzo en que Kast y Quiroz llamaron a empresarios argentinos a invertir

Un llamado a fortalecer la alianza comercial entre Chile y Argentina fue el mensaje principal del Presidente electo, José Antonio Kast, y su jefe del equipo económico, Jorge Quiroz, en la reunión almuerzo que sostuvieron en Buenos Aires el martes pasado ante unos 50 empresarios trasandinos a quienes invitaron a seguir invirtiendo en nuestro país y desarrollar proyectos conjuntos.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 19 de diciembre de 2025 a las 17:00 hrs.

