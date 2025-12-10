Broota abrirá su mercado secundario a startups fuera de su portafolio para fomentar la liquidez y los exits

En XBroota se han transado más de $ 1.200 millones en 450 compraventas de acciones desde sus inicios en 2020.

Para enfrentar la falta de liquidez, uno de los principales desafíos de la inversión en startups, la plataforma de financiamiento colectivo, Broota, lanzó en 2020 su mercado secundario XBroota, que permite la compra y venta de acciones de empresas emergentes que han levantado recursos en su sistema.

A cinco años de ese hito, Broota prepara la apertura de este mercado secundario a compañías externas a su portafolio, para dar acceso a que startups con potencial de crecimiento habiliten la compraventa de acciones entre sus inversionistas y trabajadores.

El cofundador y gerente general de Broota, José Antonio Berríos, dijo que XBroota“es una herramienta súper necesaria, porque una de las principales falencias que ha tenido esta industria es el acceso a liquidez por distintas razones”.

Desde que comenzó a operar, en XBroota se han transado más de $ 1.200 millones equivalentes a 450 compraventas de acciones. En lo que va del año, se han cerrado 162 operaciones por un total de $ 613 millones.

Berríos explicó que la expansión de la plataforma se apalanca en Nalca, una nueva infraestructura que lanzaron en 2025, la cual integra un registro de accionistas “tipo depósito central de valores”, que permite validar la propiedad, series accionarias, historial y asegurar la trazabilidad completa de las operaciones.

También comentó que la apertura a empresas externas se está trabajando caso a caso. Hasta ahora, el interés ha surgido desde inversionistas o empleados que buscan liquidez, y Broota coordina con los fundadores y directorios de cada empresa la habilitación de una parte de su propiedad en la herramienta.

“El fundador suele tener sus prioridades en producto, ventas y operación, no en la liquidez de inversionistas o stock options”, afirmó Berríos.

Por ello, parte del desafío es mostrar los beneficios de contar con una vía formal de liquidez:“Mayor valorización, opciones sobre acciones efectivamente transables y un acceso más amplio a inversionistas alternativos”.

Berríos comentó que ya están en conversaciones con algunas startups externas y proyectó sumar a las primeras a XBroota durante los próximos meses.

Normativa

En paralelo, la firma también avanza en su proceso regulatorio ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para operar este mercado bajo la normativa de Sistema Alternativo de Transacciones de la Ley Fintec, junto con registros como plataforma de financiamiento colaborativo y custodio.