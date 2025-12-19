Click acá para ir directamente al contenido
Una visita a Quellón, discursos, lágrimas y sus campos en el sur: Felipe Briones Goich se despide de Yadrán

Este miércoles 3 de sus 4 hijos lo acompañaron a decir adiós presencialmente en la planta productiva de la compañía acuícola que lideró por 4 décadas, que era como su “quinto hijo”. Porque esta semana se hizo público que Yadrán será adquirida por la japonesa Nissui, en una transacción que se perfeccionará en enero. La venta responde al paso natural que el empresario creyó necesario en pos de la consolidación de la industria. Ahora serán sus hijos, los Briones Marasovic, quienes continuarán en la ruta del emprendimiento, con sus respectivos proyectos. Felipe, con Living Metrics, Josefina y Victoria cada una en la industria del diseño, y Belinda, radicada en Reino Unido, donde desarrolló un negocio de sombreros y tocados.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 20 de diciembre de 2025 a las 21:00 hrs.

Azucena González
El "quinto hijo"
Los Briones Marasovic
Comunidad de techo
"Adriático", y Felipe, "el responsable de su crecimiento y buenos resultados"

