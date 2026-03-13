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“Gracias por nada”, el aviso que Greenpeace le dedicó al gobierno saliente

Greenpeace criticó al gobierno de Boric con un aviso a página completa. La ONG cuestionó promesas ambientales incumplidas.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 13 de marzo de 2026 a las 16:06 hrs.

José Antonio Kast Gabriel Boric Dominga recursos naturales
<p>“Gracias por nada”, el aviso que Greenpeace le dedicó al gobierno saliente</p>

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