Los nuevos pasos de Javier Etcheberry tras la venta de Klap
Desde noviembre el ingeniero de 78 años está trabajando en una oficina que arrendó en Vitacura para dedicarse a su nuevo emprendimiento: SaludAI.
Noticias destacadas
Fueron sus socios José Luis del Rio y Sonda quienes llevaron la negociación de la venta de la empresa de adquirencia Klap, ya que Javier Etcheberry estaba -entonces- dedicado a dirigir el Servicio de Impuestos Internos. El deal que se cerró el martes con Itaú Chile por $ 40 mil millones fue el fin de una historia que inició Etcheberry en 2007 a través de Multicaja -y a partir de 2021 como Klap-, para competirle a Transbank en un mercado donde hasta entonces no había competencia.
Desde noviembre el ingeniero de 78 años está trabajando en una oficina que arrendó en Vitacura para dedicarse a su nuevo emprendimiento: SaludAI, una app que está aún construyendo junto a seis ingenieros que permite guardar en un solo lugar todos los resultados de exámenes y procedimientos médicos, diagnósticos, horas médicas, tratamientos recetados, etc.
Cómo funciona: la persona sube a la plataforma su examen en el formato que viene el documento y a través de IA, ésta la lee, ingresa al sistema y unifica. Además, explica el exdirector del SII, la IA permite cruzar el historial de datos de forma que pueda ser un complemento a la opinión y diagnóstico de los médicos.
En unos 60 días más, asegura Etcheberry, tendrá un prototipo funcionando para probarlo con “family and friends”, y una vez que la aplicación esté operativa, en un año más, evaluará salir en busca de algún socio. “Creemos que será una buena aplicación con IA para ayudar a que las personas administren su salud, que vivan más años, que vivan mejor y que gasten menos en este tema”, asegura.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
¿Amarre o no? Gobierno busca aclarar norma que dificulta la desvinculación de funcionarios públicos y que es criticada por la oposición y la próxima administración
"Esta iniciativa no cambia las reglas actuales: formaliza en la ley lo que hoy ha sido discutido o se ha incorporado a través de instrucciones ministeriales, dictámenes de Contraloría y fallos judiciales", señalaron desde el Ministerio del Trabajo.
Nuevo flanco en reajuste del sector público: clínicas privadas se manifiestan contra iniciativa ligada a mutuales de seguridad
El Ejecutivo, en uno de sus compromisos, planteó incentivar que estas entidades "puedan participar en el proceso de resolución de listas de espera". Los prestadores señalan que esto requiere una discusión mayor, mientras que las mutualidades retrucan que ya cuentan con autorización para ello.
BRANDED CONTENT
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete