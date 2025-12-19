Los nuevos pasos de Javier Etcheberry tras la venta de Klap

Desde noviembre el ingeniero de 78 años está trabajando en una oficina que arrendó en Vitacura para dedicarse a su nuevo emprendimiento: SaludAI.

Fueron sus socios José Luis del Rio y Sonda quienes llevaron la negociación de la venta de la empresa de adquirencia Klap, ya que Javier Etcheberry estaba -entonces- dedicado a dirigir el Servicio de Impuestos Internos. El deal que se cerró el martes con Itaú Chile por $ 40 mil millones fue el fin de una historia que inició Etcheberry en 2007 a través de Multicaja -y a partir de 2021 como Klap-, para competirle a Transbank en un mercado donde hasta entonces no había competencia.

Desde noviembre el ingeniero de 78 años está trabajando en una oficina que arrendó en Vitacura para dedicarse a su nuevo emprendimiento: SaludAI, una app que está aún construyendo junto a seis ingenieros que permite guardar en un solo lugar todos los resultados de exámenes y procedimientos médicos, diagnósticos, horas médicas, tratamientos recetados, etc.

Cómo funciona: la persona sube a la plataforma su examen en el formato que viene el documento y a través de IA, ésta la lee, ingresa al sistema y unifica. Además, explica el exdirector del SII, la IA permite cruzar el historial de datos de forma que pueda ser un complemento a la opinión y diagnóstico de los médicos.

En unos 60 días más, asegura Etcheberry, tendrá un prototipo funcionando para probarlo con “family and friends”, y una vez que la aplicación esté operativa, en un año más, evaluará salir en busca de algún socio. “Creemos que será una buena aplicación con IA para ayudar a que las personas administren su salud, que vivan más años, que vivan mejor y que gasten menos en este tema”, asegura.