Resiter compra firma Degraf, dedicada al reciclaje de materiales electrónicos

Una nueva compra concretó hace unos días la firma Resiter, ligada a Raúl Alcaíno y Álvaro Fischer, y que es una de las principales compañías de Chile en la gestión de residuos y su revalorización.

Se trata de la adquisición del 70% de la firma Degraf, dedicada al reciclaje de materiales electrónicos, cuyo dueño y precursor era Juan Pablo Pérez, quien por unos 40 años y junto a su hija Gabriela Pérez como gerenta general dieron vida a esta compañía, en la que también participa como socio Patrick Lyon.



La compra por parte de Resiter dejará a esta compañía con el 70% de Degraf, mientras la familia Pérez quedará con el 16,48% y Patrick Lyon con el 13,52%.



Con una planta en Quilicura y ventas por unos US$ 3 millones al año, Degraf procesa unas 4 mil toneladas de residuos electrónicos y eléctricos, entre electrodomésticos y RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). Por ejemplo, placas madre y similares, de aparatos como computadores y teléfonos, lo que permitirá a Resiter extraer y recuperar minerales como cobre, oro y estaño.

Se trata de la segunda compra que Resiter concreta desde la llegada de Julio Bertrand como CEO de la firma, tras la compra de Natpro, por el 50% de la sociedad.