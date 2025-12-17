Inmobiliaria de Fernández León apuesta por un nuevo proyecto inmobiliario en Las Condes por US$ 79 millones

La iniciativa contempla la construcción y operación de un conjunto integrado por 456 departamentos, 94 oficinas y 13 locales comerciales.

La inmobiliaria FFV, ligada a Eduardo Fernández León y donde Leonidas Vial mantiene participación, entre otros empresarios, busca seguir ampliando su presencia en el mercado local.

En esa línea, la compañía está apostando por un nuevo desarrollo inmobiliario de carácter mixto, avaluado en US$ 79 millones, en la comuna de Las Condes. El proyecto se emplazará en un sector estratégico del eje oriente de Santiago, específicamente entre las calles Apoquindo y Alonso de Córdova.

Bajo el nombre “Proyecto Inmobiliario Nueva Manquehue II”, la iniciativa contempla la construcción y operación de un conjunto integrado por 456 departamentos, 94 oficinas y 13 locales comerciales. A ello se suma una dotación de infraestructura asociada, con 820 estacionamientos vehiculares y 312 estacionamientos para bicicletas.

Según se detalla en la Declaración de Impacto Ambiental presentada por la firma, la superficie edificada total del proyecto alcanzará los 72.587 metros cuadrados y el desarrollo se levantará sobre un predio que totaliza una superficie de 5.561,57 metros cuadrados.

En cuanto al cronograma de ejecución, la construcción tendrá una duración aproximada de 46 meses y se desarrollará en tres etapas constructivas. La primera fase considera la edificación de una torre de 22 pisos, que albergará 228 viviendas. En paralelo, se iniciará la construcción de otro edificio, que en esta etapa alcanzará hasta su segundo piso, junto con la ejecución de cinco niveles de subterráneos destinados a estacionamientos, los que contemplan un total de 509 espacios para vehículos.

La segunda etapa corresponde a la continuación y finalización de la segunda torre habitacional, que también contará con 22 pisos y 228 departamentos, desarrollándose desde el tercer piso hasta la azotea.

La tercera y última fase del proyecto considera la construcción de un tercer edificio, destinado a oficinas, el cual tendrá 19 pisos y se levantará desde sus cinco niveles subterráneos hasta la azotea.

De acuerdo con la planificación presentada por la compañía, las obras comenzarían en abril de 2026, dando inicio a la primera etapa del proyecto. En tanto, se espera que el conjunto inmobiliario en su totalidad entre en operación en febrero de 2030.

Cabe precisar que FFV ya cuenta con los Certificados de Informaciones Previas correspondientes, los que fueron otorgados por la Municipalidad de Las Condes, un paso clave para avanzar en el desarrollo de esta iniciativa.