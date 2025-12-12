El intenso nuevo año que tiene por delante el chequeo de competencias laborales
ChileValora logró un alza en su presupuesto del 48%, lo cual le permitirá reforzar su despliegue regional y aumentar la cobertura.
El próximo será un año intenso para ChileValora, la entidad a cargo de validar formalmente las competencias laborales de las personas mediante la certificación. Esto, dado que tras la reciente aprobación de la Ley de Presupuestos 2026 por parte del Congreso Nacional, el servicio tendrá un presupuesto de $ 9.650 millones, un 46% más que en 2025.
Un incremento que, según explicaron, le permitirá al servicio casi triplicar los procesos directos de certificación de competencias laborales comparado con el ejercicio en curso, beneficiando a más de 15 mil personas en todo el país.
“Se duplicará el fondo para certificación directa, lo que casi triplica las becas que entrega, pasando de 5.800 este año a 15 mil el próximo”, reforzó el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo.
Recursos que, además, permitirán dar continuidad al despliegue de la institución a lo largo del país, ya que durante 2026 se constituirán tres nuevas oficinas regionales en Atacama, Biobío y Magallanes, las que se suman a las ya operativas en Antofagasta, Valparaíso y La Araucanía.
Para la directora ejecutiva de ChileValora, Ximena Rivillo, se trata de un aumento presupuestario que permitirá fortalecer los procesos de evaluación y certificación, “y abrir nuevas oportunidades para miles de trabajadores y trabajadoras que requieren validar sus conocimientos y competencias para mejorar sus trayectorias laborales”.
Una reflexión que es compartida por el presidente del directorio de ChileValora y también presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco: “Los beneficios sociales y de productividad que tiene la inversión de recursos en la certificación de competencias laborales justifican plenamente el incremento del presupuesto del servicio, y son una fuente de desarrollo laboral para las empresas regionales”.
Las cifras
De acuerdo con datos de la institución, desde su creación en 2008, más de 245 mil personas han sido evaluadas para certificar sus competencias laborales, o sea, sus conocimientos y habilidades en un oficio u ocupación. De la citada cantidad, 221 mil han aprobado el proceso.
De este total, 139 mil corresponden a hombres y casi 82 mil son mujeres. Y los sectores económicos con mayores certificaciones son construcción; comercio; gastronomía, hotelería y turismo; transporte y logística; y minería metálica.
