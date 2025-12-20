Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Política
Política

Los dolores, la buena sintonía y la fe del clan Kast Rist

De los 10 hermanos Kast Rist, hijos de un matrimonio inmigrante alemán, el Presidente electo es el menor. Esta es la historia de la vida de este grupo familiar en Buin, el paso de la precariedad al surgimiento económico, las prematuras muertes de tres de los hermanos, la relación cercana entre los siete que quedan.

Por: Patricio De la Paz y Fernanda Paúl

Publicado: Sábado 20 de diciembre de 2025 a las 21:00 hrs.

<p>Los dolores, la buena sintonía y la fe del clan Kast Rist</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Con ostras y asado braseado: El almuerzo en que Kast y Quiroz llamaron a empresarios argentinos a invertir
2
Política

Los dolores, la buena sintonía y la fe del clan Kast Rist
3
Coffee break

Los nuevos pasos de Javier Etcheberry tras la venta de Klap
4
Por dentro

Una visita a Quellón, discursos, lágrimas y sus campos en el sur: Felipe Briones Goich se despide de Yadrán
5
Política

Felipe “Yeti” Costabal, el creativo que transformó al candidato Kast en Presidente
6
Coffee break

Quiénes son los chilenos que traerán el restaurante brasileño “Fogo de Chao” al país
7
Política

Daniel Mansuy: “La operación Daza fue un error (...) El Presidente no anda ofreciendo cargos ni pidiendo favores”
8
Coffee break

Qué pasaría en la gerencia general de Quiñenco si Francisco Pérez Mackenna acepta Cancillería

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete