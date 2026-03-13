Los tres destinos chilenos destacados por la revista Time
Este 2026, el listado “World’s Greatest Places” (que incluye hoteles, restaurantes, parques naturales y proyectos turísticos) destacó tres destinos chilenos: un centro de aventura en la región de Aysén, un restaurante en San Pedro de Atacama y una estancia en Magallanes.
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“World’s Greatest Places” se titula la selección que elabora anualmente la prestigiosa revista neoyorquina Time, con su recomendación de los 100 mejores lugares del mundo para visitar. Este 2026, el listado (que incluye hoteles, restaurantes, parques naturales y proyectos turísticos) destacó tres destinos chilenos: un centro de aventura en la región de Aysén, un restaurante en San Pedro de Atacama y una estancia en Magallanes.
Se trata, en primer lugar, de Pared Sur, un centro de ecoturismo y actividades outdoor ubicado en Puerto Guadal, a las orillas del Lago General Carrera. Atendido por su propio dueño, Pablo Sepúlveda, el lugar ofrece rutas y panoramas outdoor diseñados y personalizados para viajes de estudio, familias y grupos corporativos. Entre ellos, rutas de trekking, mountain bike y kayak.
Ephedra, en tanto, es un restaurante ubicado en San Pedro de Atacama que abrió sus puertas en mayo de 2024. Fue fundado por el chef Sergio Armella junto a su pareja y en él se ofrecen menús de 5, 7 y 9 tiempos acompañados de una serie de maridajes de vinos locales. En octubre pasado, fue reconocido como el mejor restaurante de Chile por “The World Culinary Awards 2025”.
En cuanto a alojamiento, el destino reconocido fue Estancia Mercedes, un predio ganadero de 13.000 hectáreas en la Península Antonio Varas, frente a Puerto Natales, en las cercanías del Parque Nacional Torres del Paine. La estancia fue fundada en 1916 y hoy, dirigida por Grissel González y Sebastián García Iglesias, el lugar ofrece experiencias inmersivas en la vida de los lugareños de la Patagonia, como cabalgatas por lugares recónditos, caminatas por bosques nativos, trabajos de campo junto a gauchos locales, una gastronomía al fuego y encuentros culturales con familias del lugar.
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