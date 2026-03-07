Click acá para ir directamente al contenido
El (intenso e inédito) arranque del gobierno de Kast

El miércoles, José Antonio Kast jurará como Presidente de la República. Además de las tradicionales actividades de protocolo, que finalizarán con un cóctel en La Moneda que prepara la banquetera Sofía Jottar, desplegará una agenda intensa, llena de señales. La previa fue polémica, y marcó un quiebre con el Gobierno saliente el martes, cuando Kast puso fin a las bilaterales acusando desconfianza en la administración saliente. Un hecho inédito que no ocurría desde el retorno a la democracia.

Por: María José Gutiérrez

Publicado: Sábado 7 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

