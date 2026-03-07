El (intenso e inédito) arranque del gobierno de Kast

El miércoles, José Antonio Kast jurará como Presidente de la República. Además de las tradicionales actividades de protocolo, que finalizarán con un cóctel en La Moneda que prepara la banquetera Sofía Jottar, desplegará una agenda intensa, llena de señales. La previa fue polémica, y marcó un quiebre con el Gobierno saliente el martes, cuando Kast puso fin a las bilaterales acusando desconfianza en la administración saliente. Un hecho inédito que no ocurría desde el retorno a la democracia.

Habían pasado menos de 20 minutos después de las 8 de la mañana del martes, cuando en el Salón Amarillo del Palacio de La Moneda José Antonio Kast tiró el mantel. La que sería la última reunión de traspaso entre los Presidentes saliente y entrante para abordar los temas más urgentes, terminó rápida e inesperadamente. Salió de la sala Boric primero -según testigos, visiblemente molesto- y le notificó a las cerca de 50 personas que esperaban afuera del salón -asesores, ministros y subsecretarios de ambas administraciones que participarían en las reuniones técnicas-, que pese a tener la disposición de seguir con las bilaterales, se tomó una decisión de darlas por terminadas, haciendo alusión a Kast. Luego tomó la palabra el Presidente electo y dio una breve versión de los hechos. Boric intentó interrumpirlo, pero Kast le dijo que él lo había dejado hablar. Terminada la intervención, a las 8:24 am, Boric salió al patio e hizo un inesperado punto de prensa. “Desgraciadamente el Presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le habría informado respecto de esta situación (cable chino) antes (de la polémica por la revocación de las visas a tres funcionarios) y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran”, dijo.

A las 11:04, de vuelta en la OPE, escoltado por sus ministros, Kast hizo su propio punto de prensa donde detalló los encuentros que sostuvo con Boric previos a la reunión del martes, y detalló el contenido de la conversación de aquel 18 de febrero, dos días antes de que estallara la polémica china: “Se ha dado una especie de controversia respecto de lo que es informar y de lo que yo diría es enunciar”. Y sentenció: “No confiamos en la información que se nos está entregando”.

Lo que sucedió en La Moneda esa mañana no fue una improvisación. El mandatario entrante, asesorado por su núcleo político, en especial por su asesor Cristián Valenzuela, había decidido el día antes que debía dar un golpe comunicacional. Y que si Boric no aclaraba sus dichos, la transición se acabaría. Esto, en línea con una idea que ya habían estado sembrando antes: que llegados a La Moneda se encontrarían con desorden y sorpresas en el funcionamiento del Estado. Evaluaron internamente el costo que eso generaría, en cuanto a información pendiente, y concluyeron que no era mucho: la evaluación interna de la OPE era que si bien las reuniones entre los equipos habían sido cordiales, en la mayoría de los casos no contaron con data relevante sobre el estado de las carteras en cuanto a ejecución presupuestaria, contrataciones y áreas críticas.

Valenzuela entonces redactó una minuta, con ideas que luego Mara Sedini estampó en una entrevista radial: lo del cable chino era “la guinda de la torta”, y que llevaban mucho tiempo viendo cómo el gobierno del Presidente Boric “intenta pasar gato por liebre”.

La fuerza de tarea

El nuevo gobierno quiso ir incluso más allá. En la misma conferencia de prensa en la OPE del martes, Kast anunció la creación de una Fuerza de Tarea encargada de auditar al gobierno saliente. A cargo de la entidad quedó el jefe del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, secundado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

La misión de este grupo es recopilar la información de los ministerios -“información que se puede tener a través del Consejo para la Transparencia, a través de la Contraloría, ver todo lo que sea de público conocimiento a partir de investigaciones que pueda estar realizando (...) todas las resoluciones o todos los procesos que se den en trámite en el Poder Judicial. Tomando también los dichos de las distintas autoridades que han planteado que requerimos una mayor auditoría e información”, señaló el Presidente electo el martes-, y contrastarla con los datos entregados por la administración Boric.

Para eso, este grupo, que también integran el ingeniero civil de la Universidad de los Andes, y master en ciencias en finanzas computacionales de la Universidad de Essex, Sebastián Torrealba, y el exgerente de Asuntos Corporativos y Legales de Betterfly Francisco Riveros, está trabajando en la elaboración de una plataforma donde una vez en el Gobierno, cada cartera deberá ir subiendo datos como cuentas corrientes, saldos, conciliaciones, tratos directos, horas extra, sumarios, viáticos, ampliación de obras, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etc. Esa planilla estaría operativa en el primer mes de gestión del nuevo Gobierno, y por una parte, auditará al saliente y por otra dará acceso en línea a los cumplimientos del entrante.

Agenda y protocolo

Con esta polémica como antesala, y mientras Kast y su canciller, Francisco Pérez Mackenna, se reunían en Miami con representantes de la administración Trump, el equipo presidencial afinaba los últimos detalles para el desembarco en La Moneda.

El traspaso oficial comienza el lunes 9 de marzo con la llegada del subsecretario de Interior, Max Pavez, a La Moneda. Ese mismo día José Antonio Kast asistirá al cambio de mando del ejército: sale el General Javier Iturriaga y entra como nuevo comandante en jefe del Ejército, el general Pedro Varela.

El martes 10, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, Kast se trasladará a las 10 de la mañana al Palacio Cousiño. Allí recibirán a las delegaciones presidenciales internacionales que participarán en el cambio de mando y sostendrán reuniones bilaterales. Esa jornada se extenderá hasta cerca de las 19 horas. En paralelo, la próxima primera dama, María Pía Adriasola, junto a las cónyuges de los mandatarios visitantes participarán en un almuerzo en la Viña Santa Rita.

En la noche, Kast, Adriasola, sus nueve hijos, nueras y yernos se trasladarán a Cerro Castillo. La idea es tener ahí una última comida tranquila y familiar, antes de asumir el Gobierno. El Presidente electo afinará los últimos detalles del discurso que emitirá al día siguiente, y en el que está trabajando un borrador con Cristián Valenzuela y José Ignacio Palma, quien se sumará al segundo piso como ghostwriter.

El miércoles 11 de marzo, tras el desayuno y alguna bilateral que pudo quedar pendiente con un mandatario extranjero, el próximo Presidente y sus ministros se tomarán la tradicional foto en los jardines de Cerro Castillo. El gabinete y sus parejas se trasladarán al Congreso Nacional en Valparaíso, donde estarán el exPresidente Eduardo Frei, los parlamentarios, las delegaciones internacionales y jefes de Estado invitados, autoridades militares, eclesiásticas y judiciales, familiares e invitados del Congreso.

Tras ellos llegará Gabriel Boric, quien recibirá los honores militares e ingresará al Salón de Honor del Congreso. Luego hara su entrada José Antonio Kast, acompañado de su mujer, y también será recibido con honores militares. Una vez en el Salón de Honor, el presidente del Senado Manuel José Ossandon dará inicio a la sesión, y hará jurar al nuevo mandatario. Tras eso, Boric se sacará su banda presidencial, y Ossandón le pondrá la nueva banda a Kast -que contiene el escudo-. El Presidente saliente le pondrá la tradicional piocha de O’Higgins al nuevo mandatario y se retirará del salón. Luego jurarán los nuevos ministros, partiendo por Alvarado.

Kast y su ministro del Interior entonces se subirán al Ford Galaxy descapotable y recorrerán cerca de dos cuadras. La primera dama, en tanto, saldrá del lugar en otro auto.

Terminada la ceremonia, todos los ministros, a excepción del canciller, se irán al hotel Sheraton Miramar a participar en un almuerzo. Kast, Adriasola y Pérez Mackenna recibirán en Cerro Castillo a las delegaciones internacionales, que sostendrán un almuerzo preparado por la banquetera Amelita Correa en la terraza alta de la casa presidencial.

Cerca de las 4 de la tarde el Presidente Kast, en helicóptero, viajará de vuelta a Santiago, para realizar el clásico recorrido en auto por la Alameda junto al ministro del Interior. Luego se trasladará a un colegio -aún no confirmado- junto a la ministra de esa cartera María Paz Arzola a hacer un anuncio social, y viajará de vuelta a La Moneda, donde a eso de las 6 de la tarde estarán sus ministros esperándolo.

Recién entonces podrá pasar a los que serán sus nuevos aposentos, en el ala nororiente del segundo piso, donde estaban las oficinas de la primera dama Cecilia Morel. Ese mismo día, a partir de mediodía habrán despachado la cama, sábanas y veladores de la pieza presidencial, gestión que está a cargo de Julio Feres, administrador de La Moneda y amigo de Kast.

A las 19:45 hrs, cerca de 600 personas llegarán al palacio para participar en un cóctel elaborado por Sofía Jottar. El dress code es “señores: traje calle oscuro” y “señoras: vestido corto”.

A las 8:30 pm está previsto que el nuevo Presidente haga su primer discurso, que según personas que han tenido acceso a los borradores, dará cuenta de la situación de emergencia que vive el país, y lo combinará con esperanza.

El jueves 12 de marzo, a las 10 de la mañana es la foto oficial del Presidente con sus ministros y sus subsecretarios en La Moneda. Luego, el Te Deum en la Catedral de Santiago a las 11 hrs, donde asistirán Kast y su mujer. A las 4 pm, el Presidente llegará a la Universidad del Desarrollo a participar en el lanzamiento de la cátedra Sebastián Piñera, a la que asistirán ocho exmandatarios, además del Presidente de Ecuador Daniel Noboa.

Para el viernes 13, si bien aún no está cerrada la agenda, se espera que Kast viaje a la Región del Biobío a la zona del incendio, acompañado del ministro de Vivienda Iván Poduje. Antes de que cierre la semana se espera que participe también en una actividad social de Salud, junto a May Chomali. Y que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, viaje al norte a la zona roja de la migración irregular.

Con eso todas las urgencias tendrán un acto: reconstrucción, seguridad y migración y listas de espera. Y para economía hay una serie de decretos que se firmarán en los primeros días, e instructivos que se redactarán: por lo pronto, el traspaso de la reconstrucción desde Desarrollo Social, donde está hoy, a Vivienda; y mecanismos de aceleración económica, tales como el esperado cambio a la ordenanza de construcción general para destrabar la permisología.

Todo esto va a conversar con cuatro etapas comunicacionales que partieron tras el triunfo de la segunda vuelta de diciembre y que contemplan 180 días: preparar (instalación y funcionamiento de la OPE); asumir (primeras semanas de gobierno); trabajar; y cumplir. Cada una tendrá hitos comunicacionales asociados y slogan. El próximo se dejará ver en el discurso del 11.