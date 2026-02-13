Kast en modo vacaciones: llamados a ministros y atento los cabos sueltos antes de aterrizar en La Moneda

La rutina del mandatario electo ha sido de “mediana desconexión” señala una futura autoridad, quien sostiene que “su estilo no es dejar de lado la gran responsabilidad que tiene por delante”.

Días de lluvia recibieron al Presidente electo, José Antonio Kast, en el inicio de sus vacaciones en la parcela familiar ubicada en el camino entre Puerto Varas y Ensenada en la Región de Los Lagos. Hasta allá llegó por 10 días para hacer una pausa hasta el 18 de febrero antes de iniciar su gobierno el 11 de marzo, respecto al cual aún tiene varias materias pendientes de resolver como nombramientos y definiciones de sus primeras actividades en regiones.

Kast arribó a su tradicional fundo de veraneo en el sur junto a su señora, Pía Adriasola, y gran parte de sus nueve hijos.

“La idea es recargar pilas con todo el clan Kast-Adriasola”, cuenta un asesor del próximo mandatario, y aunque en principio no tiene consideradas actividades públicas, no se descarta que se reúna con algunas autoridades locales.

Desde allá, Kast ha llamado por teléfono a algunos de sus futuros ministros del comité político para ir trazando la instalación del gobierno y precisar las primeras definiciones cuando ya estén a cargo del país.

Los diálogos han sido breves, porque también gran parte de los asesores más estrechos de Kast están con días libres, como su histórico colaborador, Cristián Valenzuela, a quien se vio de todas formas en La Moneda Chica por algunas horas el pasado martes y con quien se escribe mensajes y habla permanentemente de temas de contingencia.

Y a las conversaciones con algunos miembros de lo que será su gabinete, se ha dado tiempo para aquellas -aunque se reconoce más largas- con la futura Primera Dama sobre los roles que van a cumplir.

La rutina de Kast, hasta el momento, la define una futura autoridad como de “mediana desconexión”, pues sostiene que “su estilo no es dejar de lado la gran responsabilidad que tiene por delante”. Ha aprovecha estos días de descanso también para leer.

Nada de amiguismos

Ya claros ministros, subsecretarios y delegados en regiones, el Presidente electo debe completar nombramientos en puestos clave, incluido terminar de diseñar su segundo piso, además de definir embajadores y directores de servicios.

En el segundo piso, el ingeniero y amigo de Kast, Alejandro Irarrázaval tomaría el mando como jefe de asesores. Allí llegará también Cristián Valenzuela, la jefa de gabinete de Kast, Catalina Ugarte, y la jefa de prensa, María Paz Fadel. Como asesor internacional del Presidente electo se ha mencionado al licenciado en derecho, Eitan Bloch, quien ya se ha desempeñado como colaborador en este tipo de materias y está bien evaluado por el futuro mandatario.

La definición de las embajadas es otra misión que debe resolver Kast. Aquí eso sí, señalan desde el entorno del mandatario electo, las conversaciones son llevadas en conjunto con el próximo canciller, Francisco Pérez Mackenna.

El exhombre fuerte de Quiñenco tiene línea directa con Kast y ya preparan lo que será la primera gira internacional como gobernante que, según la tradición chilena, debiera ser a Argentina. Pero, por ahora, no hay nada oficializado.

En las destinaciones claves ya se conoce que lo más probable es que el excanciller Roberto Ampuero sea el representante de Chile en la ONU y que el senador Juan Antonio Coloma (UDI) llegue a España. En la embajada de Estados Unidos corren con ventaja el empresario, Andrés Ergas y el exSubrei Rodrigo Yáñez.

Para Argentina, Brasil, México, Reino Unido, Italia y China, indican desde el entorno de Kast que son varios los postulantes, aunque aún hay conversaciones pendientes.

El marco está dado por las mismas declaraciones del nuevo Jefe de Estado, quien criticó al actual gobierno por nombrar amigos en embajadas.

Central es que se trate de embajadores con experiencia y de carrera para evitar abrir un flanco con destinaciones que sean vistas como “premios de consuelo a parlamentarios que perdieron la elección o por amiguismo”, opina un dirigente de Chile Vamos.

Las balas de plata

El tercer eje de nombramientos pendientes son las llamadas “12 balas de plata”, mecanismo que le permiten al mandatario nombrar directamente, sin concursos de Alta Dirección Pública (ADP), a directores de servicios que considere estratégicos para su gestión. La norma está vigente desde 2016 y sólo puede ejercerla el Jefe de Estado durante los primeros tres meses de gobierno.

Sebastián Piñera y Gabriel Boric utilizaron esta facultad y en ambos casos se repiten seis nombramientos: Dirección del Trabajo, Sistema Evaluación Ambiental, Fiscalía del MOP, Indap, Fonasa y Conadi.

Kast estaría pensando utilizar esta atribución para nominar al director del Servicio de Impuestos Internos, al Director del Trabajo y al encargado del Servicio de Evaluación Ambiental. Tres áreas fundamentales para desplegar desde el primer día algunas de sus prioridades en materia impositiva, empleo público y destrabar permisos.

Realizados los 12 nombramientos el mandatario entrante puede solicitar la renuncia a otros directivos de Primer Nivel jerárquico, aunque no puede nombrar a sus sucesores, sino que debe solicitar que el Sistema ADP convoque a un concurso público para llenar esa vacante.

Inicio de mandato

De cara a su primera semana de gobierno también el círculo cercano a Kast ya tiene diseñada actividades en regiones, lo que incluye visitar las zonas afectadas por los incendios, La Araucanía y la frontera norte para dar señales de comenzar de inmediato a aplicar medidas contempladas en su programa enfrentando las emergencias en seguridad y migración.

También se considera la puesta en marcha del llamado Desafío 90, diseñado por el economista Bernardo Fontaine, que contempla diversas medidas administrativas y proyectos de ley en materias de seguridad y economía.

Mientras tanto, en Santiago en la Oficina del Presidente Electo (OPE) si bien bajó la actividad a nivel de futuros ministros, la segunda línea de asesores sigue trabajando en el traspaso de mando, las coordinaciones entre ministros entrantes y salientes y la lista de invitados a la ceremonia del 11 de marzo tanto en el Congreso como en La Moneda.

“Los vamos a sorprender”, dice un asesor parafraseando al futuro mandatario de cara a lo que será la intensa primera semana de gobierno.

Kast pretende establecer desde que asuma un sello de un Presidente en terreno centrado en seguridad y crecimiento, apoyando a sus ministros, pero también delegando en ellos la concreción de metas. Sabe que la llamada luna de miel puede ser muy corta y para ello buscará materializar algunas promesas que requieran aprobación legislativa en sus primeros meses, donde para la oposición será más complejo negar los votos, explica un futuro ministro.

Todo un marco que será parte del diseño de su discurso de asunción de mando que realizará la tarde del 11 de marzo desde La Moneda, uno que verá sus primeras luces en medio del paisaje que bordea el lago Llanquihue.