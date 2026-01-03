Miles de venezolanos celebran en las calles de Santiago la salida de Maduro tras ataque de EEUU

Los festejos que comenzaron con cacerolazos continuaban en avenidas, principalmente en las comunas del centro de la ciudad.

Miles de venezolanos celebraban en la mañana del sábado la noticia de la captura y salida de Nicolás Maduro de Venezuela tras un ataque militar del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En Santiago, las celebraciones que comenzaron con cacerolazos continuaban en las calles, principalmente en las comunas del centro de la ciudad. Se estima que unos 800.000 venezolanos viven en todo Chile, principalmente en la Región Metropolitana.

"Lo más coherente en estos momentos es mantener la calma", dijo Alexander Maita, del Comando Venezuela en Chile, a CNN Chile, e instó a realizar una manifestación pacífica organizada una vez que se confirmen las noticias desde Venezuela. "Esperemos para celebrar cuando sea el momento preciso", agregó Maita.