Miles de venezolanos celebran en las calles de Santiago la salida de Maduro tras ataque de EEUU

Los festejos que comenzaron con cacerolazos continuaban en avenidas, principalmente en las comunas del centro de la ciudad.

Por: Equipo DF

Publicado: Sábado 3 de enero de 2026 a las 09:14 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

