El peso de marzo: transporte escolar duplica al IPC y lidera encarecimiento del gasto educativo

El servicio es el que más alzas acumula en los últimos tres años, junto a los textos educativos, según el Observatorio Económico y Social de la Región de La Araucanía (OES) de la UFRO.

El transporte escolar acumula un alza de 25,5% en los últimos tres años, más del doble que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el mismo período (11,3%), consolidándose como el principal factor de encarecimiento del gasto educativo y presionando el ingreso disponible de los hogares en el inicio del año escolar. Así lo señaló el Observatorio Económico y Social de la Región de La Araucanía (OES) de la Universidad de La Frontera (UFRO), en un informe que analizó la evolución de los precios escolares entre enero de 2023 y el mismo mes de este año.

En el estudio se compararon las variaciones de precios de los productos catalogados como útiles escolares, tales como vestuario, textos educativos y transporte, todos pertenecientes a la canasta del IPC que mide el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En la investigación, se reveló que el mayor aumento lo experimentó el transporte escolar. Esto, ya que en los últimos tres años el segmento ha anotado alzas de 10,9%, 8,6% y 4,2%, lejos de la de aquellas exhibidas por el IPC general de 3,2%, 4,9% y 2,8%.

Los principales motivos, según el estudio, responden a que el gasto es en realidad mensual y no puntual, como los otros segmentos.

A este gasto, además, se le suman seguros y mantención vehicular.

A diferencia de bienes importados, estos costos no bajan rápidamente cuando la inflación general se modera, consignó el estudio.

Textos educativos

Otro segmento que también presentó cambios importantes fueron los textos educativos. Aunque entre enero de 2023 y 2024 presentaron un incremento del 11,2% (IPC: 3,2%), estos se ubicaron bajo la cifra nacional entre 2024 y 2025, con una subida del 2,8%, versus el aumento del IPC de ese periodo, que fue de 4,9%.

Las principales interpretaciones del estudio tienen que ver con una demanda casi obligatoria de estos productos, en un mercado con baja sustitución inmediata. A ello se le agrega una menor competencia efectiva en algunos niveles educativos y costos editoriales relativamente rígidos.

En cuanto al periodo entre enero de 2025 y el mismo mes de 2026, los precios registraron un repunte hasta el 3,4%, frente al cálculo del IPC del mismo intervalo, que vio una subida del 2,8%.

Vestuario escolar

En el otro extremo, el vestuario escolar apenas subió 1% entre enero de 2025 y 2026, mientras IPC lo hizo en 2,8%.

El intervalo de mayor cambio se registró entre enero de 2024 y 2025, cuando el IPC aumentó 4,9% y la ropa 5,2%.

Según el análisis, la fluctuación de este segmento se mantuvo bajo el IPC en los últimos tres años, periodo en el que acumuló 9,1% de alza, y puede responder a una mayor competencia retail y promociones estacionales. A esto podría haberse unido una posible normalización de las cadenas de suministro pos pandemia y un ajuste real del precio relativo del vestuario escolar.

El autor del estudio, el coordinador del OES-UFRO, Patricio Ramírez, concluyó en el informe que marzo sigue siendo un “shock inflacionario familiar”, con familias que perciben mayores gastos producto de gastos escolares que se concentran en pocas semanas, y que coinciden con pagos de permisos, vacaciones, deudas y otros. Por ende, según el artículo, las familias consideran que se percibe una inflación mayor a la oficial.





