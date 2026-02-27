EEUU logra extradición de chileno para enfrentar delitos de fraude financiero en el Distrito de Utah

Tras enfrentar cargos por tráfico de números e información de datos de más de 26 mil de tarjetas de crédito, el chileno Alex Rodrigo Valenzuela Monje -alias "VAL4K"- fue extraditado a Estados Unidos, donde fue procesado este jueves ante el tribunal federal del estado de Utah, según señaló un comunicado de la embajada de Estados Unidos.

Valenzuela Monje, de 24 años, fue imputado en un escrito de acusación secreto por un gran jurado federal en Salt Lake City el 8 de agosto de 2023. Estados Unidos presentó una solicitud de extradición a Chile, la cual fue aprobada inicialmente por la Corte Suprema de Chile el 22 de abril de 2025.

Tras varias apelaciones ante la Corte Suprema de Chile, Valenzuela Monje fue arrestado a raíz de la solicitud de extradición de Estados Unidos el 14 de enero de 2026. Valenzuela está acusado de tráfico de dispositivos de acceso no autorizado y transferencia ilícita de medios de identificación para facilitar conductas delictivas.

Valenzuela Monje se declaró inocente de ambos cargos de la acusación en su contra.

Por red de fraude y ventas de claves

Según señala el comunicado y las acusaciones en los documentos judiciales, desde al menos mayo de 2021 hasta agosto de 2023, Valenzuela Monje habría traficado números e información robada de aproximadamente 26.528 tarjetas de crédito.

Valenzuela operó una tienda ilegal de tarjetas en línea, vendiendo copias de dispositivos de acceso no autorizados a través de canales de Telegram, presuntamente operaba los canales conocidos como MacacoCC Collective y Novato Carding, donde ofrecía datos de tarjetas de pago de prácticamente todas las tarjetas de EEUU.

La próxima comparecencia judicial de Valenzuela Monje está programada para el 4 de mayo de 2026, el caso está siendo investigado por la Oficina Local del FBI en Salt Lake City con la asistencia especial de autoridades legales extranjeras de la Fiscalía Nacional de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI), la Agregaduría de Seguridad del FBI en Santiago de Chile, el FBI en Miami y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró estrechamente con sus contrapartes chilenas, la Fiscalía Nacional Unidad Especializada en Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX), para lograr la detención y extradición de Valenzuela Monje. La extradición fue llevada a cabo por el FBI, la Oficina de Investigaciones del Estado de Utah y el Departamento de Policía de Salt Lake City.