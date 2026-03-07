“El Presidente Boric tiene que darle una respuesta a Chile”: Kast busca dar vuelta la página sobre cable submarino

Tras participar en una reunión con el líder del Partido Republicano de EEUU, Kevin Cooper, el mandatario electo valoró el trabajo del embajador Brandon Judd.

“El Presidente Boric tiene que darle una respuesta a Chile. La opacidad que se ha generado, toda la discusión de si llamó, no llamó, si contestó, no contestó, no tiene ningún sentido. Lo importante aquí es cómo ha actuado el Gobierno”. Con estas palabras, el mandatario electo, José Antonio Kast, abordó por segunda vez este viernes en Miami la polémica generada por el interés de China de tender un cable submarino con Chile y que lo llevó a terminar el proceso de traspaso de mando con la actual administración.

“Lo que le dijimos al Gobierno es que no se transparentó nada”, sostuvo. “Lo único que vamos a decir, y vamos a insistir, es que el Gobierno aquí no fue transparente y no comunicó las cosas que tenían que comunicar, que eran relevantes para nuestra nación. Todo el resto será un debate que no va a terminar nunca. Por eso, nosotros cerramos la página”, dijo ante la prensa chilena presente en Miami.

Tras una jornada que contempló una reunión con el líder del Partido Republicano de Estados Unidos, Kevin Cooper, y una recepción en la antesala de la cumbre Escudo de las Américas convocada por el Presidente Donald Trump, el futuro mandatario valoró el trabajo del embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd.

Consultado si se trataba de un punto político, Kast aclaró que es un gesto propio ante la colaboración recibida para el viaje, tal cual ha ocurrido con los representantes de otros países. “En todas las giras ustedes han sido testigos de que los embajadores de Chile en cada nación nos han recibido, nos han orientado”, afirmó.

El Presidente electo expresó que “evidentemente no le ha tocado fácil” a Judd. Y agregó: “Todos somos testigos a través de ustedes, de las distintas reuniones que tuvo, previo a que nos enteráramos, gracias a la investigación periodística, de un decreto que se firma, que todavía no sabemos cuál es el error de tipeo para explicar de por qué se suspende ese decreto”, expuso.

Kast señaló que el embajador “hizo un trabajo acucioso de ir autoridad por autoridad, señalándole lo que él veía. Después aparece todo esto y se cuestiona al embajador. Y eso es lo que a mí me sorprende. ¿Por qué se cuestiona al embajador?”.

Sobre la posición que asumirá su Gobierno respecto al proyecto del cable Chile-China, primero expresó que quieren que entre en funcionamiento “lo más pronto posible” el que ya se está trabajando. Esto, en alusión al proyecto Humboldt, producto de la alianza del país con Google, que -especificó- cubre las necesidades del país por 30 años.

Junto con destacar que cada país tiene derecho a buscar inversiones, Kast destacó la importancia de mantener relaciones comerciales, camino en que subrayó van a perseverar.

“Nosotros vamos a comenzar a gobernar el 11 y el 11 vamos a revisar y recopilar toda la información que hay respecto de cualquier solicitud de inversión en Chile”, añadió al tiempo que insistió en el interés por “potenciar las inversiones en Chile, resguardando siempre la calidad de vida, el nivel de inversiones, el cuidado del medio ambiente, de nuestra patria. Y vamos a tomar las decisiones que correspondan cuando correspondan”.