La exprimera dama Marta Larraechea es dada de alta tras permanecer 22 días en la Clínica Alemana por un shock anafiláctico severo

La reacción a una picadura de abeja en la tarde del 4 de febrero en Santo Domingo la dejó en estado de gravedad que la obligó a su traslado a Santiago.

La exprimera dama Marta Larraechea fue dada de alta tras permanecer 22 días en la UCI de la Clínica Alemana de Santiago, luego que en la tarde del 4 de febrero sufriera un shock anafiláctico severo por una picadura de abeja en Santo Domingo, confirmaron el jueves fuentes hospitalarias y de la familia.

Larraechea, de 81 años de edad, "hoy puede volver a su casa a continuar con su rehabilitación", indicó una declaración de la familia, citada por medios.

La esposa del expresidente Eduardo Frei recibió los primeros auxilios del Cesfam de Santo Domingo para luego ser trasladada al Hospital de San Antonio, donde fue estabilizada por el equipo médico. Debido a los cuidados requeridos se coordinó con el Samu su traslado a la Clínica Alemana.