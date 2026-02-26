Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Actualidad
Actualidad

La exprimera dama Marta Larraechea es dada de alta tras permanecer 22 días en la Clínica Alemana por un shock anafiláctico severo

La reacción a una picadura de abeja en la tarde del 4 de febrero en Santo Domingo la dejó en estado de gravedad que la obligó a su traslado a Santiago.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 26 de febrero de 2026 a las 16:36 hrs.

<p>La exprimera dama Marta Larraechea es dada de alta tras permanecer 22 días en la Clínica Alemana por un shock anafiláctico severo</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Nestlé venderá helados Savory y refrigerados en Chile como parte de su plan de reestructuración global
2
Mercados

¿“Bala de plata” en la Suseso?: Entorno de Kast estaría evaluando nombrar a un nuevo superintendente
3
Economía y Política

Chile no se escapa: Banco Mundial destaca amplia brecha entre leyes igualdad de género y aplicación
4
Empresas

Sigdo Koppers sella acuerdo para adquirir puerto de Engie en Mejillones en US$ 58,9 millones
5
Mercados

CCU sufre una de las mayores caídas de este miércoles en la bolsa tras decepcionar al mercado con sus resultados del cuarto trimestre de 2025
6
Empresas

Utilidades de Arauco se desploman más de un 90% en 2025 y caen ventas en negocios de maderas y celulosa
7
Mercados

Dólar cierra con alza de casi $ 10 luego de que las crecientes dudas sobre la IA contagian a los mercados de divisas
8
Economía y Política

Otro mundo para el Banco Central: crece en el mercado expectativa de una inflación bajo el 3% casi todo 2026
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete